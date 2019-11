VM-heltens fall ble berømt. Nå går sønnen renn i samme drakt.

37 år etter at Pål Gunnar Mikkelsplass ble verdensmester på hjemmebane, satser sønnen Kristen (20) på en langrennskarriere - i samme drakt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Med unntak av noen nye sponsormerker, går unge Kristen i samme skidrakt som pappa Pål Gunnar ble verdensmester med i 1982. Kurt Haugli/NTB Scanpix

25. februar 1982 ble Norge verdensmester i VM-stafetten i Holmenkollen. Oddvar Brås stavbrekk er etterhvert blitt temmelig overflødig å minne om i det legendariske løpet, der også Pål Gunnar Mikkelsplass falt tidligere i løpet.

Likevel ble duoen altså verdensmester sammen med Lars Erik Eriksen og Ove Aunli, i et løp som er blitt snakket om i 37 år.

Sannsynligvis vil det bli snakket om i de 37 neste årene også. Gullet er udødeliggjort.

Det er også drakta til Mikkelsplass, som ble brukt i løp senest lørdag formiddag.

– Stas

Da debuterte 20 år gamle Kristen i sitt første løp som seniorutøver, på 15-kilometer klassisk på Beitostølen. I en snart 40 år gammel drakt.

– Jeg syns egentlig den er veldig god. Det var bare på morro at jeg fant den, etter noen timers leting. Så ble jeg positivt overrasket og har brukt den siden, sier førsteårssenior Kristen.

Les mer: Tønseth utklasset alle da Sundby endte utenfor topp 30

– Mange vil nok si at den ikke er noe bra, at de vil ha tynnere dresser. Jeg syns den er veldig grei. Selv om jeg har mulighet til å gå med andre, er det jo litt stas å gå i den, erkjenner unggutten.

Og selv om det kan høres ut som at det er pappa selv som har banket gjennom at denne drakta er like god som de moderne draktene, er det ikke slik.

Denne tjue år gamle tømreren går for å bli så god som mulig - gjerne med mammas gamle OL-ski og pappas gamle VM-drakt. Privat

Angret på valget

– Jeg syns selv at det er litt stas å vise at utstyr fra da kanskje er like bra som nå, sier unge Mikkelsplass.

Også mor Marit Mikkelsplass’ gamle skipar har blitt flittig brukt. Ganske nylig gikk han med skiparet mor gikk med under OL på Lillehammer i 1994. Faktisk angrer Kristen på at han ikke gikk med et annet par moren brukte på 1990-tallet, i stedet for skiene han brukte lørdag.

– De hadde mye bedre feste, så de er faktisk veldig gode. Jeg har brukt de mye og angrer på at jeg ikke brukte de nå. Klassiskski har nok ikke utvikla seg så vanvittig mye, sammenliknet med skøyteskiene som er av en annen verden, sier han.

Selv ble unggutten nummer 79 i rennet, 4.16.9 bak Didrik Tønseth som stakk av med seieren. Hjemme satt mor og far, som slettes ikke var bekymret for bruk av gammelt utstyr.

Her går Pål Gunnar Mikkelsplass i bakken under Oslo-VM i 1982. NTB Scanpix

Mener gammel formel kan funke

– Det er bare koselig det. Jeg ser den begynner å bli litt liten, men det er bare bra med gjenbruk, sier Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Du er ikke redd for drakta da?

– Neida, absolutt ikke. Det går veldig greit. Det er jo en litt spesiell drakt, men han har stort sett gått med den. Det er en litt kul greie på en måte og det er flere i klubben (Brumma) som har lånt andre drakter, sier Mikkelsplass.

Fikk du med deg denne? FIS vedtok totalt fluorforbud fra neste år

– Senest for to år siden gikk han på Marit sine ski, men det har jo ikke vært noe revolusjon på klassiske ski. Skiparene vi hadde den gangen var veldig bra og de kan fortsatt være brukbare. Han har ikke vunnet noe med dem enda, men jeg tror ikke det er noen forskjell, sier han.

– Så det er mulig å vinne skirenn med en drakt fra 1982 og skipar fra 1993?

– Det betyr ekstremt lite tror jeg. Han har kommet topp ti i Norgescup med dem, så det er i hvert fall mulig å gå bra, sier Mikkelsplass senior.

Jobber som tømrer

Nå spørs det å se hvor langt Kristen kan nå som langrennsløper. Fire dager i uka jobber han som tømrer, men han satser fremdeles på å nå langt.

– Det er artig å se hvor god man kan bli, ingen tvil om det. Men det er hardt nivå i Norge, så man kan jo spørre seg om man er helt idiot som prøver. Men noen må jo nå toppen, humrer skitalentet.

– Kan vi også i fremtiden se deg i samme drakt og mors OL-ski?

– Ja, hvis føret tilsier det, kan det fort bli slik, sier han.