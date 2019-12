Brann 1. Viking 5. Ydmykelsen er komplett.

Brann hadde ingen sjanse og ble hamret 1–5 av Viking på Stadion.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Brann - Viking 1–5

Brann Stadion: Branns sesong endte på skandaløst vis. Hjemme på Brann Stadion sto det til slutt Brann 1, Viking 5.

Før kampen var det grei stemning. Kaptein Vito Wormgoor ble takket av med et par souvenirer. Men så, som speaker sa det, Azar Karadas. Den 38 år gamle helten fikk sin fortjente hyllest etter nesten 20 årene i tjeneste for Brann.

Dermed var rammen satt foran årets siste seriekamp. Men det var ikke bare en kveld som skulle avslutte Brann-karrieren til to av lagets mest innflytelsesrike skikkelser.

Det var også en kamp der Brann skulle revansjere 0–6-tapet i Drammen for en uke siden.

BLE TAKKET: Azar Karadas ble hyllet av fansen og klubben før avspark. 20 år etter debuten er det slutt for ham i Brann. Ørjan Deisz

Det startet så bra. Men det skulle bli et mareritt. For da kampen var over sto det 1–5 i favør Viking. Pipingen, ropene om trenerens avgang og de mange tomme setene talte sitt tydelige språk.

Fyrte opp bluss

Før det var gått 10 minutter slo Ruben Kristiansen et halvgodt innlegg, og utrolig nok klarte ingen i Viking-forsvaret klarere. På lengste stolpe sto Fredrik Haugen som enkelt scoret.

1–0 til Brann etter ni minutter.

Men det tok Viking kort tid å svare. Syv minutter senere var Gilli Rolantsson på Branns høyreback ikke med i det hele tatt. Det så rett og slett ut som om han ikke fikk med seg at Zymer Bytyqi var bak ham. Det utnyttet Bytyqi. Han slo inn og foran mål gjorde Kristian Thorstvedt ingen feil. 1–1.

Det har pågått en heftig diskusjon om bruk av bluss på kamper i Norge, og etter en halvtime var det tydelig at Brann-fansen hadde bestemt seg for å aksjonere. Det ene blusset etter det andre ble tent, og et banner ble vist frem med klar beskjed til Fotballforbundet: Dialog, ikke bot.

BLUSS: Det ble fyrt opp det ene nødblusset enn det andre under kampen mellom Brann og Viking. Marit Hommedal, NTB scanpix

Rett før pause raknet for hjemmelaget. Brann hadde total kontroll, men plutselig så bukket de under for Vikings høye press. Christian Eggen Rismark spilte en litt vanskelig pasning til Ruben Yttergård Jenssen.

Deretter kom en sjokkerende sentring på tvers av banen.

Jenssen ga bort ballen. Benjamin Källman snappet feilpasningen og spilte til Johnny Furdal. Den tidligere Nest-Sotra-spilleren er slepen og smart i slike situasjoner, og viste det da han chippet ballen over Håkon Opdal.

Dermed sto det 1–2 til pause.

BRANN-DØDAR: Kristian Thorstvedt scoret da Viking slo Brann i Stavanger. På Stadion scoret han to mål. Marit Hommedal

Brann-kollapsen

Annen omgang begynte med et par store sjanser begge veier, men det var først etter 65 minutter det virkelig skjedde. Mens Stadion var fylt av en viss forventning fordi Azar Karadas sto klar til å bli byttet inn, kom 1–3.

Branns høyreside med Rolantsson og Gilbert Koomson, godt hjulpet av midtforsvaret og ankeret Yttergård Jenssen, fremsto som de spilte fotball med barn i en eller annen park. Ikke som om de spilte Eliteserie. Viking fikk spasere seg gjennom og til slutt puttet Ylldren Ibrahimaj enkelt.

Noen få minutter senere fortsatte skandalen. Og nok en gang virket det som om Brann ikke engang prøvde å hindre Viking i å score. Nesten uten motstand fikk Thorstvedt sette inn 1–4 fra kort hold.

Responsen fra tribunen var ikke til å ta feil av: Mange gikk hjem. Flere av som sto igjen ropte «Nilsen må gå».

Og som om ikke det var nok: Det siste som skjedde i kampen var at Samúel Fridjónsson ble spilt alene gjennom. Og han scoret. Brann 1. Viking 5.

Brann avslutter sesongen slik:

Laget har scoret fire mål på ti kamper. De to siste kampene har endt 0–6 og 1–5. Brann endte midt på tabellen.

Inntil videre får fansen ta til takke med reklamen på Branns reklameskilt:

«Vi sees i 2020. Gud jul!»