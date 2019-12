Danskene har overtaket på Norge etter «hemmelig» treningskamp i sommer

Danmark er Norges neste utfordrer i VM søndag. Motstanderen er et lag som har masse selvtillit av to grunner.

Camilla Herrem (t.v.) og Sanna Solberg-Isaksen etter tapet for Nederland fredag. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

KUMAMOTO: Kaptein Stine Bredal Oftedal var i en egen klasse, men det hjalp lite denne gangen. Turboen var på fra start, ni mål på 13 forsøk er innenfor. Hun brukte utestemmen da hun prøvde å oppildne sine lagvenninner underveis. Det nyttet ikke.

For første gang på 20 år og to dager vant Nederland en håndballkamp mot Norge, 30–28, etter å ha ligget under med fire mål (14–18) ved pause.

Nå venter Danmark, Sør Korea og Tyskland. Ingen kamper blir lette.

Danmark er den første, harde nøtten. For det første sendte danskene regjerende verdensmester Frankrike ut av hovedrunden. Det var nesten ikke til å tro. Med tap ville Danmark vært ute, men det ble seier 20–18. Så lite kan avgjøre. Norges neste motstander fikk i stedet alle muligheter fremover.

Treningskampen som gikk tapt

Noe som ikke taler til Norges fordel er et tap i sommerferien, som har gått litt under radaren. Det var i en treningskamp på Nærbø i ferien. Den står ikke på noen offisiell landskampliste.

– Ja, vi tapte for danskene, forteller Camilla Herrem, som ikke er særlig stolt av det.

Norge tapte kampen 24–28. Like før kampslutt røk også stortalentet Kjerstin Boge Solås korsbåndet for andre gang.

Kjerstin Boge Solås tok korsbåndet i treningskampen mot Danmark i sommer. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Danskene har et godt fysisk lag med flere gode skyttere og de har en god flyt. Det at de bare slapp inn 18 mål mot Frankrike sier dessuten mye om et solid forsvar.

Danskene på sin side fikk ekstra tenning av å se at fartsglade norske spillere kunne beseires. Det er ingen tvil om at det blir en tøff kamp videre for Norge.

På den annen side mener Herrem at nederlaget i den femte gruppespillkampen kan slå begge veier.

– Jeg gleder meg veldig og kan nesten ikke vente på at vi skal spille neste kamp. For min del kunne det gjerne skjedd lørdag, sier 33-åringen.

Silje Waade på gulvet med Sarah Iversen på Nærbø i ferien. Det var da det ble norsk tap mot Danmark. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Seks spillere i danske klubber

Kjennskapet til Danmark er bra. Seks norske spillere holder til i danske klubber: Sanna Solberg-Isaksen, Marit Røsberg Jacobsen, Stine Skogrand, Ingvild Bakkerud, Moa Högdahl og Helene Fauske. Laget har mye informasjon om hva de møter i hovedrunden. Det samme gjelder selvsagt for danskene.

Den de fleste av de norske spillerne varsler om er Anne Mette Hansen. 25-åringen er en av stjernene og spiller til daglig i Györ, der Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale er.

I mål har Sandra Toft (30), tidligere Larvik, storspilt i hele høst. Hun er keeper i franske Brest.

– Vi må skyte lurere enn det vi gjorde her, samtidig må vi pakke forsvaret tettere, sier Herrem. Hun legger til:

– For all del – vi har ikke gitt opp å komme til semifinalen.

Estavana Polman (t.v.) og Jessy Kramer, som tilsammen scoret ni mål, er i hundre. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Tid til ettertanke

Norge dro hjem til hotellet for å gruble og analysere. Det som hadde hendt i dette oppgjøret, var det viktig å prate om.

– Vi vet hva som venter søndag. Danmark er et fysisk godt lag, kommer det fra Stine Bredal Oftedal.

Hun venter juling og tøffe tak etter en hviledag, men skal ta igjen.

– Danmark fikk en skikkelig seier som bygger selvtillit. For min del ville jeg heller ha foretrukket at jeg var dårligere, hvis vi bare hadde vunnet.

Hun prøvde å piffe opp sine lagvenninner underveis, ved å fortelle på time out at det var «vår kamp». Det var det ikke.

– Vi ble apatiske i 2. omgang. Det likte jeg ikke.

Stine Bredal Oftedal fortviler underveis i kampen mot Nederland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frustrerende etter pause

Sjelden har det norske landslaget vist to så forskjellige ansikter i løpet av 60 minutter. Første omgang hadde det meste, med Norge i føringen og solide redninger av målvakt Silje Solberg da nederlenderne kom på blankt mål.

Nettopp derfor var kontrasten til 2. omgang så stor.

Det at det snudde såpass fort var frustrerende, sa kapteinen i intervjusonen. Der gikk Bredal Oftedal fra TV-stasjoner til skrivende presse, og det samme spørsmålet meldte seg: Hvorfor?

Hun hadde ikke svaret.

På den norske benken var det ingen god stemning. Kunne disponering av spillerne vært annerledes? Thorir Hergeirsson (f.v.), Mats Olsson og Moa Högdahl. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

– Vi har i alle fall gjort det mer komplisert for oss selv. Vi har mindre å gå på en hvis vi hadde vunnet, sier kapteinen, før hun gir seg selv en trøst:

– Vi har et bedre utgangspunkt enn i fjor.

Da gikk Norge inn i hovedrunden med null poeng, og det ble femteplass til slutt i EM. Nå drar laget, med seg to poeng, mens Nederland som eneste lag av alle, har fire. Danmark har kun ett, fra en uavgjortkamp. Poengene mot Frankrike, som gikk ut, teller ikke.

Siden det har vært mange underlige resultater i dette VM, er det grunn til å ta med at Nederland tapte for Slovenia i starten, et lag Norge knuste.

– Det er nå moroa begynner

Marta Tomac ser fremover som de andre på laget, og vet at det ikke er over.

– Vi må inn og rette opp alt vi gjorde feil i dag. Det er nå moroa begynner, nå mesterskapet begynner for alvor. Vi må skjerpe oss og være sterke i hodet.

Hun mener at danskene liker å slåss, de har fart, og ligner Norge.

– Kom det noe tårer i garderoben etterpå. Du virker preget?

– Nei, vi var bare så ekstremt skuffet. Vi følte at vi ga bort seieren.