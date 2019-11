Hopp-Norge jubler over historisk utvikling – gir «Lundby-effekten» æren

Aldri før har det vært flere jenter i barnealderen som hopper på ski i Norge, hevder Norges Skiforbund. Grunnen til revolusjonen heter Maren Lundby.

Maren Lundby under onsdagens pressetreff i regi av hopplandslaget. Tore Meek / NTB scanpix

– Det er helt fantastisk, sier den olympiske mesteren.

Maren Lundby (25) gleder seg over den historiske utviklingen. Nye tall viser at rekrutteringen blant jenter i barnealderen aldri har vært større her til lands, ifølge Norges Skiforbund.

I alderen 6–12 år er det 533 jenter som er en del av Raw Air-akademiet. Det er et rekrutteringsprosjekt i regi av skiforbundet. Målet er nettopp det å øke aktiviteten i hoppbakken for den neste generasjonen.

– Vi er et helt lag som presterer bra, og da er det flere unge som sitter hjemme og tenker at jeg også har lyst til å drive med dette. Jeg har drevet med skihopping siden jeg var tre år, og det har vært en stor del av livet mitt. At noen skal få oppleve den reisen jeg har hatt, unner jeg dem, forteller Lundby.

Fakta Nøkkeltall om Raw Air-akademiet 533 av 1596 utøvere på Raw Air-akademiet (6–12 år) er jenter i ulike klubber i Norge. Regner man også med de over 12 år bikker man over 600 jenter totalt. Raw Air-akademiet er et rekrutteringsprosjekt i regi av Norges Skiforbund. Akademiet er ment for å knytte tettere bånd mellom topp og bredde, mellom Norges Skiforbunds administrasjon og klubber, og mellom klubbene som er med i prosjektet. Kilde: Norges Skiforbund.

Maren Lundby vant OL-gull under lekene i Pyeongchang i 2018. JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

– Enorm utvikling

Den nye hoppsesongen er rett rundt hjørnet for landslagsutøverne. På pressetreffet i Oslo er kvinnene og herrene svært spente før den nye sesongen.

Lundby går inn i sin niende verdenscupsesong. Hun har fått være med siden starten. Så sent som i 2011 fikk kvinner for første gang lov til å hoppe sammen med herrene i verdenscupen. Før Lundby var Anette Sagen en rollemodell for kvinnelige hoppere i Norge.

– Jeg har vært en del av landslaget i ti år. Man føler til tider at utviklingen for kvinnehopp har gått sakte, men det som har skjedd på ti år har egentlig vært ganske enormt. Likevel er det ting vi ikke er fornøyd med fortsatt, sier hun bestemt.

Fjorårets verdenscupvinner ønsker at jenter skal få delta i skiflyvningskonkurranser og hoppe i stor bakke under mesterskap. Lundby mener også det bør være like mange verdenscuprenn for kvinner og menn. I år arrangeres det 36 renn for herrer og 23 for kvinner.

Johann André Forfang ser at ting skjer på kvinnesiden i sitt nærmiljø. Tore Meek / NTB scanpix

«Maren Lundby-effekten»

Kollegene i hoppmiljøet er samstemte på hva som er årsaken til at flere og flere jenter nå velger å drive med skihopping.

– Det er helt klart en «Lundby-effekt». Det hadde ikke vært det samme uten henne, forteller Johann André Forfang.

Tromsø-hopperen, som vant ett verdenscuprenn forrige sesong, ser de samme tendensene i sitt nærmiljø.

– Sånn er det i Tromsø også nå. Det er seks jenter i Tromsø Skiklubb. Det er veldig gledelig. De er viktige å få inn i miljøet. Unge jentehoppere er så ivrige. Det er virkelig bra, sier han.

Daniel André Tande kaller Lundby en «pioner». Robert Johansson sier han blir både inspirert og imponert av jenta fra Kolbu.

Clas Brede Bråthen gleder seg over utviklingen i Hopp-Norge. Tore Meek / NTB scanpix

– Hun går inn i historiebøkene

Clas Brede Bråthen har vært sportssjef for hopplandslaget i 15 år. Han opplever nå noe han aldri har opplevd tidligere.

Forbundet får henvendelser fra næringslivet som spesifikt ønsker å samarbeide om jentesatsingen. Det har aldri skjedd på guttesiden, ifølge sportssjefen.

– Jentene er blitt en naturlig del av idretten vår. De er ikke lenger en outsider. Det er bare en naturlig tilvekst, sier han.

Bråthen kan nesten ikke beskrive hvilken betydning Lundby har hatt for idretten i Norge.

– Hun har en fremferd og personlighet som er en gave. Jeg tror ikke noen trenere eller ledere kunne ønsket noe mer. Hun har alt, forteller han, og legger til:

– Jeg er veldig glad for at Maren Lundby er blitt den utøveren hun er blitt. Hun har gått inn i historiebøkene som en av tidenes aller beste skihoppere. Jeg tror ikke den historien er noe mer enn halvferdig.