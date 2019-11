«Klarer Lillestrøm å unngå nedrykk, er det vanskelig å hevde at det er fortjent»

KOMMENTAR: Nedrykk? Ranheims og Mjøndalens problem er at de ligger to poeng bak de andre. Lillestrøms er at de er dårligst.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Nedrykksrival Ranheim gikk av med seieren i søndagens kamp mot Lillestrøm. Ned Alley, NTB scanpix

Er det mulig for Lillestrøm å rykke ned? Finnes det likevel ingen magisk kraft som berger klubben i siste minutt?

Jo, det kan gå bra i år også. Men klarer de seg, er det vanskelig å hevde at det er fortjent.

Gjør de det ikke, er forklaringen like enkel som brutal.

Det er ikke skader, uflaks, mental kollaps eller noen annen forklaring som ligger bak Lillestrøms dystre resultater, bare dette: Mangelen på sportslig kvalitet.

Som romeriking som har fulgt med på dette laget helt siden 1975, er det litt sårt å skrive at Lillestrøm – dersom det blir nedrykk – bare vil bli savnet ut fra tradisjon. Det eneste spennende foran siste serierunde, er om de kan strekke sin fantastiske rekord – «Lillestrøm rykker aldri ned» – i ett år til. Eller om det kommer nå, det nedrykket som noen mener er uunngåelig.

Et lag som sliter i bunnen hvert år, ryker til slutt, er det blitt sagt i flere år.

Fakta Siste serierunde søndag kl. 18.00 Kristiansund – Strømsgodset Haugesund – Odd Brann – Viking Molde – Bodø/Glimt Rosenborg – Ranheim Tromsø – Stabæk Lillestrøm – Sarpsborg 08 Mjøndalen – Vålerenga

Fakta Bunnstriden i Eliteserien én runde før slutt 11. Sarpsborg 08 29 -10 29 12. Strømsgodset 29 -14 29 13. Lillestrøm 29 -15 29 14. Tromsø 29 -19 29 15. Mjøndalen 29 -15 27 16. Ranheim 29 -18 27 Nummer 15 og 16 rykker rett ned. Nummer 14 skal spille kvalifisering mot et lag i 1. divisjon.

Lillestrøms Fredrik Krogstad og Ifeanyi Mathew er skuffet etter tap for Stabæk på Åråsen. Christoffer Andersen, NTB scanpix

Det må ikke være slik. Men det blir slik dersom man stoler på at det som er halvbra, er godt nok. Enda ett år.

Kraft og vilje

LSK er det laget som tydeligst satser på fysikk mer enn teknikk og forståelse. Kraft og innsats trengs i alle lag. Men når disse kvalitetene vektlegges så mye i rekrutteringen av spillere, etterlater det et underskudd av andre ferdigheter – spilleforståelse, driblinger, skuddstyrke, kreativitet, smartness. Slikt som kan skape de sjansene som er nødvendig for å unngå å spille ti kamper på rad uten seier.

LSK mister ballen mest, truer motstanderne lite, lager sjelden sjanser, slipper inn dumme mål og kontrollerer spillet minst.

– Jeg har aldri før spilt på et lag som ikke klarer å spille fire trekk, sa den danske midtstopperen Tobias Salquist til Romerikes Blad etter siste kamp.

Nådeløst.

Les også LSK-kapteinen røper motivasjonstriks: Sendte melding med personlig budskap til hele laget morgenen før cupfinalen

Må være frustrerende å se på

Spillerne mangler ikke ambisjoner om å spille god fotball. Klubben driver ikke med tull. LSK har imponert i snart et halvt århundre og fortjener all mulig honnør.

Men den spillerstallen som er bygd opp nå, mangler forutsetninger for å hevde seg.

Thomas Lehne Olsen rusler av banen etter 2–1 tap mot Ranheim søndag. Ned Alley, NTB scanpix

Trening og kamper går sin gang, trener og spillere uttaler seg som om kvalitet finnes og så sent som i sommer kunne Romerikes Blad garantere at det aldri ville bli nedrykksproblem i år.

Tilskuerne ser noe annet. De ser et lag som er oppe i et sportslig havari, og som i siste seriekamp (hjemme mot Sarpsborg 08) vil være avhengig av mye medvind. De fikk det i kampen mot Ranheim søndag, men heller ikke det hjalp.

Da sviktet viljen også. Ranheim fikk lov å avslutte nesten 30 ganger uten å bli særlig forstyrret, det må ha vært ille å se på for den trofaste fra Kanarifansen bak mål.

Hvor skal de begynne?

Trener Jörgen Lennartsson har en skrekkelig merittliste siden han overtok etter Arne Erlandsen for halvannen sesong siden, og han bidrar ikke med utstråling eller spennende innspill som kan gi håp om bedre tider. Det blir mest feilpasninger fra ham også.

Les også Lillestrøm lever farlig etter nytt tap: – Blir en krig de siste kampene

Jörgen Lennartsson (t.v.) og Kristoffer Ødemarksbakken. Terje Bendiksby, NTB scanpix

Det er dette Lillestrøm-ledelsen skal ta fatt på. Det blir vrient, enten det blir øverst eller nest øverst i seriesystemet.

Det holder kanskje i år også. Men neste år? Uten en fotballmessig nyorientering vil ikke Lillestrøm komme ut av sumpen i årene som kommer heller.

Laget er for tiden eliteseriens svakeste, og det må kompenseres med ekstraordinær flaks og innsats helt i sluttspurten.

Det pleier jo å holde.