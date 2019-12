«Det var ikke et gammelt lag som rykket ned. Men det var et gammeldags lag.»

KOMMENTAR: Det var for galt, norsk fotball trenger Lillestrøm i eliten, sa Start-lederen på TV. Raust. Men hva har LSK gitt oss de siste årene?

Lillestrøm rykket ned fra Eliteserien etter en smått uvirkelig kvalifiseringskamp mot Start onsdag. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Samme hvordan vi snur og vender på de seks Start-minuttene som sendte Lillestrøm ned, så ser vi at det var et mylder av tilfeldigheter, en ball som tilfeldigvis spratt hit og ikke dit, umulige hendelser.

Det er fort gjort å grave seg ned i disse ville minuttene. Men LSK-lederne bør tenke større.

Ute av tiden

Er det mulig å se logikk bak Lillestrøms sammenbrudd? Ja, Frode Kippe, som tok ansvar og svarte for alle mens medspillerne satt i garderoben og gråt etter Start-kampen, ga en god forklaring. Et lag som er blitt så herjet med mentalt, hadde ikke mer å gi da det utenkelige veltet inn over dem. Det var ikke mer selvtillit igjen.

Her bør vi oppfordre alle LSK-fans til å tenke igjennom hvordan denne høsten. LSK har tydeligst av alle prioritert fysikk og fart. LSK topper statistikken over lagene som mister ballen mest.

Derfor har de gang på gang tapt grepet – og poengene – mot slutten. Noen sier automatisk «dårlig trent», vi vil heller si «feil trent». Det er ikke så håpløst vanskelig å holde ballen i noen trekk og sekunder som det ser ut til når Lillestrøm har ballen.

Ingenting av det Lillestrøm leverte i en tre måneder lang lidelse denne høsten tilsa at de fortjente et år til i eliten.

Frode Kippe spilte ikke kampen, men måtte svare for nedrykket etter oppgjøret mot Start. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Dette berører mye og mange – både de menneskene som har styrt klubben overordnet og dem som har drevet den i det daglige. Hvilke muligheter har de hatt til å påvirke når de har sett at den retningen som er blitt trukket opp, har skjent ut?

Noen må ha sett og tenkt

Men hva kan et styre gjøre overfor en trener som har kjørt seg fast og ikke får et lag til å fungere lenger, uten å sparke ham? Hva kan de gjøre overfor en sportslig ledelse som har fått vide fullmakter og brukt dem til å forlenge avtalen med spillere som har vist at de ikke holder norsk elitenivå?

LSK-styret må jo ha sett det, selv om laget og dets omgivelser ikke har forstått det selv.

Thomas Lehne Olsen fortviler etter nedrykkskampen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Det var ikke et gammelt lag som rykket ned. Men det var et gammeldags lag. Motviljen mot å innse det, felte LSK.

Også i norsk fotball skjer det en utvikling, i noen lag ganske rask, i retning mot mer tempo, teknikk og forståelse.

Her har Lillestrøm skilt seg ut motsatt. Laget har virket mer og mer sidrumpa sammenlignet med de andre.

Mens de selv har skrytt av sin gode spillerstall, har vi utenfra sett at det er her det skorter mest.

Noe av det vanskeligste for ledelsen nå, er å fornye en spillerstall der store lønnsmidler er bundet opp i disse spillerne (selv med nedgang i lønn). Nå lover leder Morten Kokkim at klubben skal bygge et yngre lag.

Tom Nordlie (t.v.) var hentet inn som redningsmann, men klarte ikke jobben. Her sammen med mediesjef Morten Stokstad. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Her er Lillestrøm i samme båt som Rosenborg og Brann. Da må de ansette en trener som er villig til å bruke en ung spiller som kanskje ikke er den beste i neste kamp, men som er det om fire-fem kamper.

Slik har ikke Lillestrøm-trenerne tenkt på 30 år.

For Lillestrøm betyr det revolusjon i både tanke, ord og gjerninger. Men bare hvis dette skjer, kan det komme noe godt ut av nedrykket.

Ellers er nedrykk bare vondt og feil.