Zlatan kan ha brutt smittevernregler med garderobebesøk

Zlatan Ibrahimovic dukket overraskende opp i garderoben til Hammarby etter seieren mot Östersund søndag. Det kan ha vært et brudd på smittevernreglene.

Klubbene i svensk fotball har forpliktet seg til å følge strenge retningslinjer for å begrense faren for smittespredning under kamper. Det er i lys av disse garderobebesøket til Ibrahimovic kan ha vært problematisk, melder Sveriges Radio.

Milan-stjernen, som er deleier i Hammarby, dukket ifølge Fotbollskanalen opp i Stockholm-klubbens garderobe etter søndagens Allsvenskan-seier. Hensikten var å gratulere spillerne med tre poeng.

I regelverket som Svensk elitfotboll har utarbeidet i forbindelse med koronapandemien heter det at kun trenere og spillere får oppholde seg i garderoben i forbindelse med kamper.

Nå skal Zlatan-besøket vurderes nærmere.

– Jeg må vite mer før jeg kan kommentere det. Men jeg skal umiddelbart sette fart på folk og stille spørsmål om hvordan de har håndtert dette. Det er kjempeviktig at man ikke gjør unntak som kan gi smittespredning, sier Mats Enquist i Svensk elitfotboll til Sveriges Radio.

Hammarby vant søndagens kamp 2-0.

Siden Zlatan kjøpte seg inn i Stockholm-klubben har det vært spekulert vilt i at måltyven kan komme til å spille for de grønne og hvite.

Kontrakten hans med Milan utløper i slutten av denne måneden. I øyeblikket er veteranen skadd.