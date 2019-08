GLAD: - Det er ei anerkjenning av det vi driv med og står for. Men når eit menneske bestemmer seg for å gi ei slik gåve, så fortel det sjølvsagt også mykje om ein godhjarta person og vedkommande sitt ønskje om, og behov for, å gjera vel for bygda og nabolaget, seier Kjell Magne Ebbesvik om pengegåva. FOTO: VEGAR VALDE