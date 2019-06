TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen reagerer på det han oppfatter som gjentatt nedsnakking av Eliteserien. Slik svarer Lagerbäck på kritikken.

Det var under søndagens «FotballXtra» på TV 2 Mathisen langet ut mot Lagerbäck.

– Han (Lagerbäck, jou.anm.) gir blaffen i Eliteserien, virker det som. Han benytter mange muligheter til å snakke ned nivået i Eliteserien, og til å si «dette er ikke et nivå jeg kan velge spillere ut fra», sa Mathisen.

Forrige landslagstropp, mot Romania og Færøyene, inneholdt tre eliteseriespillere: Rosenborgs André Hansen og Birger Meling, i tillegg til Odd-keeper Sondre Rossbach.

– Unødvendig

Mathisen syntes også det er merkelig at Norges Fotballforbund tillater at Lagerbäck snakker som han gjør om Eliteserien. Han mener det bygger ned Eliteserien som produkt.

– At en sjef som er så mektig, er så respektert og har så stor stemme snakker ned nivået hver eneste gang, forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke motivasjonen.

Brann-spiller Kristoffer Løkberg var også i TV 2s studio. Han mener også det er unødvendig av Lagerbäck og uttale seg slik han gjør om Eliteserien.

– For enkelte er det den motivasjonsfaktoren de trenger. Håpet og gløden er alltid der fordi du drømmer om å oppnå noe, for eksempel spill på landslaget.

Lise Åserud / NTB scanpix

Slik svarer Lagerbäck

På Færøyene sa Lagerbäck at eliteserielag ville hatt problemer med å bryte ned laget Norge slo 2–0. Også da reagerte Mathisen på måten Lagerbäck uttalte seg.

Landslagssjefen kjenner seg ikke igjen i den tidligere Start-spillerens kritikk.

– Jeg nedvurderer på ingen måte Eliteserien. På direkte spørsmål forholder jeg meg til fakta og UEFAs klubbranking er eneste objektive fakta. Da jeg ble spurt om Færøyenes kvalitet, svarte jeg ærlig ut ifra min subjektive vurdering. Jeg mener at mange eliteserielag ville hatt problemer med å bryte ned et hardtarbeidendes Færøyene på hjemmebane, på samme måte som andre landslag har hatt det, skriver Lars Lagerbäck i en SMS.

Han lover alle fotballinteresserte at han og assistent Per Joar Hansen vil gi en spiller i Eliteserien akkurat de samme mulighetene som alle andre spillere, så lenge han blir vurdert som god nok. For øyeblikket følger han og «Perry» 35 spillere ekstra nøye, opplyser Lagerbäck.

– Om en spiller utenfor denne gruppen presterer bra, følger vi opp spilleren umiddelbart for å vurdere om han bør med i kommende tropp. Vi så for eksempel Stefan Strandberg i seks kamper før vi tok han ut på siste samling.