Brann fikk vrien motstand allerede i 1. kvalikrunde.

Tirsdag ettermiddag ble 1. kvalikrunde i Europaligaen trukket i sveitsiske Nyon.

Branns sportssjef Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen så laget bli trukket mot irske Shamrock Rovers, som på forhånd var ansett å være den tøffeste motstanderen Brann kunne få.

Rovers er, som Brann, i sesong og ligger nå på 2.-plass i den irske ligaen. I 2015 møttes lagene til vennskapskamp - den gangen vant Shamrock oppgjøret 3–2.

For supporterne kunne det dog trolig vært verre: Dublin er nok for mange en fin by å reise til, ikke minst praktisk, sammenlignet med en del av alternativene. I Europaliga-sammenheng er det mange landsbygdlag i kvalifiseringsrundene.

Dersom Brann slår ut den irske gjengen, får klubben drøyt to millioner kroner i premiepenger av det europeiske fotballforbundet Europa. En sum av den størrelsen følger også for hvert hinder Brann greier å passere.

Det er fire kvalikrunder før det svært lukrative gruppespillet, der det spilles seks kamper og hver seier gir nær seks millioner kroner. Sarpsborg 08 kom så langt i fjor og svenske Østersund tok seg til og med videre derfra for to år siden. Realistisk må Brann likevel ha flaks for å komme dit.

Bjørn Erik Larsen

Kan trekkes mot Roma i morgen

Først i 2. runde risikerer Brann å møte «kanoner» som for eksempel italienske AS Roma, men blant de seks klubbene Brann i dag kan trekke, finnes det relativt potent motstand.

Trekningen til denne runden er onsdag.

BT og TV 2 har i fellesskap sikret seg rettighetene til Branns hjemmekamper. Disse kan du følge på bt.no i sommer.

