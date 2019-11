Dette blir Norges nest siste EM-hinder

Søndag ettermiddag ble det klart at Serbia blir Norges motstander i Nations League-playoff i mars.

Serbia møter Norge på Ullevaal i mars. Darko Vojinovic / AP

Serbia og Portugal kjempet begge om en direkte kvalifiseringsplass til EM neste sommer i siste kamp i gruppe B.

Søndag ettermiddag var Serbia avhengig av at Cristiano Ronaldo og co. avga poeng mot svakt rangerte Luxembourg for å kvalifisere seg direkte til europamesterskapet.

Portugiserne hadde derimot null problemer og vant kampen 2–0. I sin kamp maktet heller ikke Serbia å slå Ukraina. Den kampen endte 2–2.

Portugal havnet dermed tre poeng foran Serbia på tredjeplass, mens Ukraina vant gruppen med 20 poeng.

Det betyr at Serbia nå møter Norge i Nations League-playoff 26. mars på Ullevaal. Vinneren skal spille en finalekamp om en EM-billett.

Både Norge og Serbia vant sine grupper på nivå C i Nations League, men da ingen av landene har klart å kvalifisere seg til mesterskapet gjennom EM-kvalifiseringen, må de nå gjennom playoff.

I den andre semifinalen spiller Skottland mot enten Israel, Bulgaria eller Romania.

Flere stjernespillere

Det serbiske landslaget har en rekke spillere som spiller på høyt internasjonalt nivå i klubbhverdagen.

Den tidligere Southampton-spilleren Dusan Tadic er nå i Ajax. Der var han svært sentral da det nederlandske laget gikk helt til semifinalen i Champions League. På veien slo laget ut blant annet Real Madrid og Juventus.

I tillegg har laget spillere som Aleksandar Kolarov (Roma), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) og Aleksandar Mitrovic (Fulham), Adem Ljajic (Besiktas) og Nikola Maksimovic (Napoli)