Reginiussen ut av landslagstroppen - bergenser hentes inn

Landslagssjef Lars Lagerbäck gjør endringer i landslagstroppen i kjølvannet av lørdagens 1-1-kamp mot Spania.

Tore Reginiussen går glipp av Norges kamp mot Romania. Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

Søndag bekreftet Norges Fotballforbund at Tore Reginiussen er ute av troppen, og at Håvard Nordtveit trolig heller ikke rekker tirsdagens EM-kvalifiseringsmøte med Romania i Bucuresti.

Inn kommer Strømsgodsets Jakob Glesnes. Han er første bergenser på landslaget siden Erik Huseklepp.

På en pressekonferanse søndag begrunnet landslagssjef Lars Lagerbäck valget av Glesnes.

– Når vi sitter med en liste vi har, og ser på dem som spiller hjemme i Norge, har han vært blant dem vi betrakter som de beste i eliteserien, sier landslagssjef Lagerbäck om valget.

Jakob Glesnes fra Strømsgodset er ny i landslagstroppen. Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

Skadeproblemer

Håvard Nordtveit forlot banen med skade allerede før pause da Spania ble holdt til 1-1 på Ullevaal lørdag. Inn kom Roseborgs Even Hovland. Foran tirsdagens bortekamp vil Lagerbäck ha flere alternativer å spille på i midtforsvaret.

Tore Reginiussen har slitt med skade den siste tiden, men har likevel vært en del av landslagstroppen. Da han tok ut troppen sa Lagerbäck at det ikke var aktuelt å hente inn en erstatte for finnmarkingen dersom han ikke ble klar til kampene mot Spania og Romania.

Landslagssjef Lars Lagerbäck på den norske treningen før avreise til Romania. Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter at også Nordtveit havnet på sidelinjen lørdag ble det likevel behov for å ta grep.

Lørdagens ene poeng mot Spania betyr at EM-håpet fortsatt lever for Norge. Seier i det tre siste kampene må samtidig til dersom Lagerbäcks mannskap skal være direktekvalifiserte for neste års sluttspill.

Første oppgave blir den vanskelige bortekampen i Romania tirsdag.

