Solskjærs krise: – Han har fortsatt støtte i klubben

EM-kvalpausen har ikke gitt Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ro. Det koker mer rundt ham enn noen gang før. Norwich-kampen kan bli helt avgjørende.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er under et voldsomt press om dagen. SCOTT HEPPELL / X03874

NTB-Espen Hartvig

For mindre enn 20 minutter siden

Utallige artikler om ham er å finne i engelske aviser og nettsteder. Ikke sjelden er det flere samme sted samme dag.

BBC radio brukte tirsdag mye tid – 23 minutter – på å diskutere hva som har skjedd og kan komme til å hende med Solskjær i United.

– Han har fortsatt støtte i klubben slik jeg opplever det, men det er uklart hvilke krefter som kan settes i gang om United blir påført et klart tap mot Liverpool (20. oktober), sa BBCs mangeårige Manchester-korrespondent Simon Stone.

Han tar i disse dager flere forbehold rundt Solskjærs framtid enn for bare et par uker siden. Stone gjentok tirsdag langt på vei det han skrev i en dyptpløyende analyse mandag.

Stone har inngående kjennskap til klubben og mange kilder. Dette sa en av disse etter tapet mot Newcastle:

– Vi sitter fast i en hengemyr av middelmådighet.

Les også Solskjær stenger Twitter-kontoen etter hets fra sinte United-supportere

Over?

Storbritannias mest leste avis, The Sun , meldte tirsdag at Solskjærs virkelige syretest kommer borte mot Norwich 27. oktober. Før det venter altså Liverpool hjemme.

Avisen skrev at United-toppene allerede så godt som har avskrevet poeng der. Et nederlag mot Norwich vil bety at United kan være på nedrykksplass etter den kampen.

Ifølge The Sun og deres ikke navngitte kilder vil i så fall spørsmålet om å gi Solskjær sparken bli høyaktuelt. Skulle de skje vil det være to og et halvt år før kontrakten hans løper ut.

Mellom disse to oppgjørene skal United spille en vrien bortekamp i europaligaen mot Partizan Beograd.

Oddsen hos spillselskapene for at Solskjær er neste Premier League-manager til å miste jobben ble også kraftig senket denne uka.

Les også Solskjær-presset øker: – Fullstendig skivebom å sparke ham nå

Les også «Dette er de ubehagelige spørsmålene Solskjær må finne svaret på»

Tøft

Kamplisten gir heller ingen glede for Solskjær. Laget hans spiller fire ganger borte i perioden 24. oktober til 2. november. Det betyr flere belastende reiser og mindre tid til restitusjon og trening.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av selskapet Kantar fra 2013, skal klubben ha vel 650 millioner tilhengere. Statistikkene er nå brutal lesning for United-fansen verden rundt:

Bare fem seirer på de siste 23 kampene.

Ni poeng på åtte seriekamper er verste sesongstart på 30 år.

17 poeng på de siste 17 seriekampene.

Ikke vunnet borte på elleve siste forsøk.

Til sammen ett skudd på mål på 180 minutter mot AZ Alkmaar og Newcastle forrige uke.

Spissen Marcus Rashford har ett spillemål på sine 18 siste kamper.

Solskjærs seiersprosent (47,50) er den svakeste for managerne i klubben siden Dave Sexton i 1977–81.