Flere store endringer: Slik spilles Eliteserien og cupen neste år

Det blir eliteseriekamper under EM-sluttspillet neste år.

Serien starter tre uker senere neste år. ASTRID PEDERSEN / BILDBYRÅN NORWAY

De norske eliteserieklubbene har ønsket endringer i terminlisten neste sesong, og nå er planen lagt for hvordan serie og cup skal spilles.

De største nyhetene er at serien starter i april. Cupfinalen spilles i oktober, og ikke desember, som i år. Og: Det skal spilles seriekamper under neste års EM.

«NFF og klubbene hadde opprinnelig en enighet om seriestart og serieslutt de kommende tre år. Nå blir det imidlertid noen justeringer for 2020-sesongen», skriver NFF på sin hjemmeside.

- Klubbene, via NTF, ba i vår om en ny vurdering basert på at man ønsket å starte noe senere og samtidig spille Eliteserie under deler av sommerens EM. Forbundssyret har imøtekommet klubbenes ønsker, forteller leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

Det betyr følgende endringer neste sesong:

Seriestart utsettes tre uker, til første helg i april.

Det legges opp til spillefri i Eliteserien under gruppespillet i EM. Seriespillet tas opp igjen når cupspillet starter, og Eliteserien vil da bli spilt på hviledager i EM.

Cupfinalen flyttes frem til siste helg i oktober, mens kvartfinalene i NM flyttes tilbake til helg. Dette for å gi bedre flyt i gjennomføringen.

Seriespillet avsluttes siste helg i november.

- Verdien av å starte før internasjonal periode i mars er mindre for herrelandslaget nå enn tidligere da de aller fleste spillerne spiller i andre ligaer. Tidlig start er fortsatt viktig for U21 og G19. En lang sesong på høsten er viktig for våre E-cuplag.

Den nye terminlisten er fleksibel dersom det skulle bli aktuelt å utsette seriekamper på grunn av europacup, sier Fisketjønn.