Manchester United kommer til å punge ut når Ole Gunnar Solskjær starter jobben med å gjenreise storklubben.

Det var budskapet da Uniteds mektige klubbdirektør Ed Woodward orienterte om den siste kvartalsrapporten under en telefonkonferanse torsdag.

– Vår økonomiske styrke gjør at vi har ressurser til å støtte manageren og skape suksess på banen. Som alltid vil det fortsette å være vårt hovedmål, sa Woodward, ifølge BBC.

Solskjær ga Manchester United et markant løft etter at José Mourinho ble sparket like før jul, men formen stupte da han fikk fast ansettelse i slutten av mars.

JASON CAIRNDUFF / REUTERS / NTB scanpix

United avsluttet sesongen med kun to seire på sine elleve siste kamper i alle turneringer. Kollapsen gjorde at rødtrøyene endte på sjetteplass og fem poeng bak tabellfirer Tottenham og Champions League-spill for neste sesong.

– Selv om de siste ukene var skuffende, er vi henrykte over å ha fått Ole som manager på en treårskontrakt, sa Woodward torsdag og la til:

– Alle i klubben – styret, manageren, stallen og støtteapparatet – er fast bestemt på å få United tilbake til toppen av engelsk fotball. Vi vil fortsette å styrke staben både på og utenfor banen for å oppnå dette.

Fakta: Solskjær-statistikken i United 16 seire, fire uavgjorte kamper og ni tap (12–4–5 i Premier League) Seks av tapene kom etter at Solskjær ble fast manager Midlertidig manager fra 19. desember til han skrev under en treårskontrakt 28. mars Manchester United endte på sjetteplass i ligaen, fem poeng bak tabellfirer Tottenham og den siste Champions League-plassen.

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden managerlegenden Alex Ferguson ga seg i 2013. Klubben har nå gått to troféløse sesonger på rad.

Viasport-kommentator Roar Stokke mener de neste månedene blir helt avgjørende for Solskjær.

– Ingen klubber må bruke sommeren bedre enn Manchester United, men hvem vil spille for en klubb som ikke er i Champions League? United må bygge en vinnerkultur igjen, og de må ha en miks av unge spillere og noen ledertyper. Å «shoppe» navn er håpløst. Det er nesten surrealistisk å se en så stor klubb, som bruker så mye penger på spillerkjøp og lønninger, få så lite igjen for det, sa Stokke til Aftenposten tidligere i uken.