Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes fyller den norske friidrettsstjernen med positive tanker. Det er en viktig ingrediens for å lykkes på banen.

Torsdag sesongåpner Warholm under Diamond League-stevnet i Stockholm.

Dimna-løperen sier til NTB at han føler formen er god, men innrømmer at han er spent før har skyter ut av startblokka i den svenske hovedstaden.

Også Warholm-trener Leif Olav Alnes mener formen til eleven ser bra ut, men er forsiktig med å forskuttere noe som helst.

– Det har jeg aldri synes har vært spesielt lurt. Jeg har alltid ment at godt gjort er bedre enn godt sagt, sier 62-åringen.

VM i Qatar kommer i år så sent som i månedsskiftet september / oktober. Og for å få et godt mesterskap bør Warholm helst ha med seg gode prestasjoner i forkant.

– Jeg bygger selvtillit på de tidene jeg gjør og hvordan prestasjonen føles. Jeg jakter den gode følelsen, og det blir spennende om jeg gjør det i Stockholm. Men det er klart at det blir viktig å få en smooth start på sesongen.

– Men hvis man ikke gjør det må man håndtere det også, sier Warholm.

Må ikke gå lei

At VM kommer så sent i sesongen, byr på utfordringer, og Alnes vet hva som må til, eller hva man må unngå når den tid kommer.

– Det viktigste er at man er i form og motivert når VM-kommer. Det er det som er utfordrende når det kommer så sent, er at man kan gå lei. Og det blir man nesten alltid på slutten av sesongen, man bare håper at sesongen skal være over.

– Så er det om å gjøre at det ikke skjer før etter at vi har vært der (i VM).

Før det er trenerens oppgave blant annet å holde den regjerende verdensmesteren på jorda og nullstille 23-åringen når det trengs. Alnes mener han har en enkel jobb.

– Han er kjempeflink selv. Han har en fantastisk arbeidsmoral, og jeg mener han har stor selvinnsikt. Så han er lett å jobbe med.

Tenke positivt

Det er allmenn kjent at Warholm setter stor pris på læremesteren han har hatt de siste fem årene.

– Han er et lite geni. Han klarer alltid å dra noe opp av hatten, sier Warholm til NTB.

Et av grepene Alnes gjør for å få Warholm-suksess er å få eleven til å tenke positivt.

– Det er helt opplagt at det er hensiktsmessig. Man må jo søke løsninger som er hensiktsmessig. Det betyr ikke nødvendigvis at man får det til hver gang, men jeg tenker at man trenger ikke lete etter problemer. Når problemene er store nok så finner de deg, sier Alnes.

Ikke redd for å tape

Duellen med Abderrahman Samba, som herjet på distansen forrige sesong, tenker Warholm lite på, i motsetning til i fjor.

– Det er en bevist strategi, for man kan ikke gjøre noe med de andre, sier Alnes som mener det virker som mange er redde for å tape.

– Og det synes jeg ikke du skal være. Jeg mener du skal være redd for å ikke utvikle deg, for det er det som er viktig. Hvis du utvikler deg, og noen andre har utviklet seg mer, så er det ikke noe mer du kan gjøre. Sånn er livet. Da er det bare å prøve å utvikle seg enda mere, det er det eneste du kan gjøre.

Ikke umulig å slå

Men uansett hvor mye Samba har dominert det siste året, er Alnes klar på at Qatar-løperen ikke er umulig å slå.

– Nei, han springer jo ikke på null. Jeg tenker at den som kommer først i mål vinner, men man må gi gass å se hva som skjer. Men man må fokusere på at man skal forbedre seg og løpe fortere. Klarer du det bør du være happy enten du vinner eller blir nummer to.

– Det er mest morsomst å vinne, men det må ikke være det eneste som gjelder.