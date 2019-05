ANALYSE: Manchester City hadde presset på seg foran siste runde i Premier League. De taklet det utmerket, og vant tittelen i en sesong som har beriket fotballen.

Dette har nemlig vært en ekstraordinær sesong. At et lag skal kunne oppnå hundre poeng, slik Manchester City gjorde i fjor, er overveldende. At TO lag skal nesten kunne få det i samme sesong- i en SÅ jevn og sterk liga- det burde vært umulig.

Et nytt nivå

Manchester City og Liverpool har tatt fotball i England til et nytt nivå denne sesongen. Om noe lag noen gang har vært bedre enn de to er en diskusjon uten fasit. Men hvis kvalitet måles i kombinasjonen mellom tempo og nøyaktighet på det som utføres har det aldri vært spilt bedre ball på øya der borte.

Dessuten har dramaturgien forsterket inntrykket av at vi som tilskuere har fått være med på noe helt spesielt. Det har vært tette dueller mange ganger før også, men altfor ofte har alt vært avgjort før det har blomstret i Hyde Park. Denne sesongen levde det til siste slutt.

Manchester City og Liverpool har begge fremstått som vinnere. Å vinne denne ligaen to år på rad har vist seg som en særdeles vrien øvelse. Manchester United klarte det senest for ti år siden. Det er en bragd av City å gjøre det igjen. Bragden blir enda større av at motstanden har vært så formidabel. Liverpool endte 25 poeng bak de lyseblå i fjor, og har spist opp nesten hele det enorme gapet i løpet av et år. Nesten.

Litt drama til å begynne med

Selvsagt måtte det svinge også i dag. Etter et drøyt kvarter scoret Sadio Mané for Liverpool. For 33. gang i løpet av sesongen skiftet ledelsen i PL eier. 33 gang! Det er et vitne om dramatikken i løpet av de siste månedene. Presset var på Manchester City i motsatt ende av landet.

Det presset økte noen minutter senere.

En corner ble slått knallhardt mot nærmeste stolpe. Der hang Glenn Murray i luften, og styrte inn 1–0. Manchester City var i problemer. Store problemer.

Et nytt nivå

Manchester City og Liverpool har tatt fotball i England til et nytt nivå denne sesongen. Om noe lag noen gang har vært bedre enn de to er en diskusjon uten fasit. Men hvis kvalitet måles i kombinasjonen mellom tempo og nøyaktighet på det som utføres har det aldri vært spilt bedre ball på øya der borte.

Dessuten har dramaturgien forsterket inntrykket av at vi som tilskuere har fått være med på noe helt spesielt. Det har vært tette dueller mange ganger før også, men altfor ofte har alt vært avgjort før det har blomstret i Hyde Park. Denne sesongen levde det til siste slutt.

Manchester City og Liverpool har begge fremstått som vinnere. Å vinne denne ligaen to år på rad har vist seg som en særdeles vrien øvelse. Manchester United klarte det senest for ti år siden. Det er en bragd av City å gjøre det igjen. Bragden blir enda større av at motstanden har vært så formidabel. Liverpool endte 25 poeng bak de lyseblå i fjor, og har spist opp nesten hele det enorme gapet i løpet av et år. Nesten.

Litt drama til å begynne med

Selvsagt måtte det svinge også i dag. Etter et drøyt kvarter scoret Sadio Mané for Liverpool. For 33. gang i løpet av sesongen skiftet ledelsen i PL eier. 33 gang! Det er et vitne om dramatikken i løpet av de siste månedene. Presset var på Manchester City i motsatt ende av landet.

Det presset økte noen minutter senere.

En corner ble slått knallhardt mot nærmeste stolpe. Der hang Glenn Murray i luften, og styrte inn 1–0. Manchester City var i problemer. Store problemer.

CARL RECINE, Reuters/ NTB scanpix

Store problemer er til for å løses.

Kun et minutt senere gjorde Sergio Agüero det Sergio Agüero gjør bedre enn de fleste andre-scoret alene med keeper. Det sto 1-1, men det krevdes mer for å vinne- både kampen og ligaen.

Ti minutter senere skiftet ledelsen i PL for 34. gang. Aymeric Laporte hoppet høyere enn alle andre på en corner, og fikk uhindret styre inn 2–1 til de lyseblå på sørkysten.

I forsvarsposisjon

Nå var Guardiola og laget hans i forsvarsposisjon. Ville det gjøre at de ble forknytte og forsiktige?

De ble i alle fall så varsomme at de aldri sendte frem så mange spillere de normalt alltid gjør. De skapte ikke mye selv, men de tillot heller ikke Brighton å få mange muligheter. Status quo ville holde for tittelforsvarerne, så akkurat den prioriteringen var svært enkel å forstå.

Men en mann hadde ingen planer om å være varsom. Riyad Mahrez banket ballen i krysset med høyrebenet. 3–1 var en hjertemedisin for Guardiola og alle med lyseblått hjerte.

Da 4 -1 kom var det like vakkert. Ilkay Gündogan skrudde et frispark i det samme krysset.

Game, set, match ... og liga.

Det som avgjorde

Hva avgjorde til slutt:

Pep Guardiola og Manchester City får mye kritikk for å kjøpe seg til tittelen. Mange andre kjøper dyrt, men makter ikke som City å utvikle stjernene enda et steg videre. Raheem Sterling er et lysende eksempel på nettopp det. 27 målpoeng forteller om en spiller som spiller sin beste fotball i karrieren under Guardiola. Han er ikke alene om det.

Manchester City har med sine drøyt 26 tusen pasninger spilt over tusen flere enn noe annet lag. Pasninger i seg selv vinner ingen kamper, men det forteller om et lag som både evner å dominere og kontrollere kamper, noe som er helt nødvendig over en lag sesong med veldig mange ulike kampbilder.

Et lag som angriper med så stor risiko og så mange spillere trenger noen som kan tilføre balanse. Blant alle de offensive geniene er det lett å glemme hvor viktig Fernandinho er for dette laget. Han har dekket alle de riktige rommene, stoppet utallige kontringer, og gitt det bakre leddet beskyttelse på en avgjørende måte. Alle vinnerlag trenger nettopp den typen spiller.

Med nesten hundre poeng, og nesten hundre scoringer er det også lett å glemme at tittelkampen har stått mellom de to med det klart beste forsvarsspillet. Skal du vinne Premier League må du godt under et baklengsmål i snitt. Manchester City har klart det, mye takket være at de har hentet en topp keeper. Ederson Moraes er akkurat det en trenger bakerst for å vinne titler. Ved siden av å være en eminent skuddstopper og sikker i feltet er han også så god med bena at det har utviklet angrepsspillet og oppbyggingen bakfra.

Verdige og fortjente vinnere? Ja!

En ting er at å vinne en konkurranse over så lang tid, og på så like vilkår, gjør deg verdig uansett. Men viktigere enn det: De har vunnet både kamper og venner gjennom fotballen de har spilt. Nå har de vunnet enda en pokal også.