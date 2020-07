I desember skal Norge og Danmark arrangere håndball-EM. Nå åpner Danmark for å si nei.

Det danske håndballforbundet åpner for å si nei til å arrangere EM sammen med Norge dersom de ikke får garantier mot økonomiske tap.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Norges lag under håndball-VM i Japan i 2019. Foto: Vidar Ruud

NTB

Norge og Danmark arrangerer i fellesskap EM i håndball for kvinner i desember. Fra før er det klart at koronapandemien setter begrensninger på antall arrangørsteder og hvor mange tilskuere som kan slippes inn på kampene.

Men nå sier det danske håndballforbundet at de kan komme til å be det europeiske forbundet (EHF) om å bli tatt av som arrangør.

– Vi vil gjør alt for å få dette gjennomført. Men det skal samtidig henge sammen økonomisk, sier president Per Bertelsen i det danske forbundet (DHF) til avisen B.T.

President Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund sier til NTB at mye skal på plass for å sikre økonomien i mesterskapet, men understreker at han ikke tenker i retning av avlysning.

– Vi kommer til å finne løsninger i en eller annen form, sier Lio, og peker på at det er samtaler både med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt EHF, for å få på plass et forsvarlig budsjett.