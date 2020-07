Helsemyndighetene avviser NFF i ny e-post: Breddefotballen må vente

Det blir ikke noe møte mellom Norges Fotballforbund og helsemyndighetene om breddefotballens gjenåpning før 10. august.

Oppgjørene mellom Vardeneset og Brodd blir kalt «Lokalfotballens El Classico» i Rogaland. I år er lagene i henholdsvis 4.- og 3.-divisjon – og ingen av dem har lov til å trene med fullkontakt. Foto: Anders Minge

Norges Fotballforbund (NFF) ba i forrige uke om et snarlig møte med helsemyndighetene rundt åpning av breddefotballen.

NFF håpet på fortgang i prosessen, men fikk for et par dager siden en dyster beskjed.

– Vi har fått en tilbakemelding fra Helsedirektoratet om at det ikke vil bli noe møte før 10. august, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund (NFF), til Aftenposten onsdag.

«Fra Helsedirektoratets side ønsker vi å opprettholde møtet som planlagt og det er fra vår side ikke behov for å sette opp et nytt møte før denne datoen», skriver Helsedirektoratet i e-posten vi har fått tilgang til.

Vi har forsøkt å få tak i Helsedirektoratet til denne saken. De har meddelt at de vil komme med en tilbakemelding snarlig.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, sier at de nærmer seg et kritisk punkt med tanke på frafall. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Skuffende

– Vi hadde håpet og trodd at vi kunne fått et møte for å få forutsigbarhet for oss, så det er klart at det er skuffende at det ikke oppleves som aktuelt. Samtidig så tenker vi at de stoler på at vi har gjort jobben rundt smittevern hele veien på en forsvarlig og god måte, slik at de ikke trenger å gå inn og være med å påvirke hvordan vi legger opp godt smittevern, fortsetter Hansen.

Direktøren mener at helsemyndighetenes manglende vilje til å møte dem, er et stilltiende ja til at de godkjenner smittevernprotokollen NFF har utarbeidet for breddefotballen.

– Ja, de har ikke vært interessert i å sette seg ned sammen med oss for å se på det. Så da tenker vi at de må stole på at den er skikkelig og god nok. Så det vi også forstår er at dette dreier seg om det som de har vært kategoriske på hele veien, at det er en meters avstand i det norske samfunnet. Det er det saken dreier seg om, og at de ikke vil gjøre noen vurdering før etter sommeren, i utgangspunktet. Det er det de holder på, sier Hansen.

Norges Fotballforbund håper nå at det på møtet 10. august blir lagt en håndfast plan for gjenåpning, og at det ikke bare blir snakket rundt det.

– For oss er det viktig at de vurderer NFFs jobb før møtet 10. august, og at den anses som forsvarlig og god. Når de skal begynne å gjøre tilpasninger i den enmetersregelen, må idretten være er en naturlig del av den åpningen, sier Hansen.

NFF: Nærmer seg kritisk punkt

Gjenåpningen av breddefotballen handler ikke lenger om forutsigbarhet, men om å redde sesongen og forhindre mer frafall.

– Først og fremst er vi ute etter å komme i gang igjen. Fordi det som er kritisk for oss, er at sesongen blir borte. Og det begynner å nærme seg et kritisk punkt. Vi er helt avhengige av at det kommer med et grønt lys for å komme i gang med trening, og da må det skje rundt 10. august og dagene som følger der. Skjer ikke det, så er seniorfotballen i stor risiko for å ikke få fullført sesongen 2020. Det er kritisk for oss for med frafall og den siden av det.

For Hansen er det viktigste med møtet at breddefotballen får trene som vanlig.

– Det dreier seg om å få oppstartsdato for trening. Det er det viktigste i første fase. Og det må skje kjapt. Så skjønner vi det at smittesituasjonen i Norge, rundt det tidspunktet som vi skal ha det møtet, vil være avgjørende for de valgene de tar i neste runde.

