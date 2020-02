Krisemøte i Barcelona etter Messi-uttalelse. Det kan ende i sparken.

Etter Lionel Messis Instagram-utspill mot fotballdirektør Eric Abidal har treneren Quique Setién sett seg nødt til å blande seg inn.

Barcelonas Lionel Messi har på Instagram reagert på klubbens fotballdirektørs uttalelse. Foto: AP Photo / Joan Monfort

– Messi har erfaring til å vite hva han skal gjøre. Jeg er ikke farens hans. Jeg kan ikke la spillerne bli distrahert av dette, sa Setien på en pressekonferanse.

Bakgrunnen til striden er at Abidal i et intervju med avisen Sport skal ha sagt at «flere spillere var ikke fornøyd, og jobbet ikke hardt» under forgjengeren Ernesto Valverde.

Quique Setién ble presentert som ny Barcelona-trener 14. januar. Nå har han havnet midt i en strid mellom Lionel Messi og fotballdirektør Eric Abidal (t.h.). Foto: Foto: AP Photo / Emilio Morenatti

Dette reagerte Messi på i et innlegg på Instagram.

– Jeg synes at når han snakker om spillerne, så må man navngi de det gjelder. Hvis ikke tar han med alle og driver med spekulasjoner som ikke stemmer, var blant det han skrev.

Medier i Barcelona spekulerer på Abidals framtid. De melder at klubbpresident Josep Maria Bartomeu har innkalt til et møte onsdag ettermiddag. Avisen Mundo Deportivo skriver at Abidal risikerer å få sparken.

Den tidligere forsvarsspilleren spilte for Barcelona mellom 2007 og 2013. I 2018 returnerte franskmannen til klubben i en sportsdirektørrolle.

