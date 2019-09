VM-medaljen glapp for Jakob Ingebrigtsen: – Jeg ga alt jeg kunne

Tre blad Ingebrigtsen løp finalen på 5000 meter. Minstebror Jakob endte på femteplass i en dramatisk finale.

Jakob Ingebrigtsen var mektig sliten i mål. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

OSLO/DOHA: Jakob Ingebrigtsen løp om gull på sisterunden. Men så fikk minstebror Ingebrigtsen det tøft. Til slutt ble han nummer fem.

I mål la han seg umiddelbart ned på bakken, tydelig sliten.

– Jeg gikk for gull. Jeg kunne ha gjort det annerledes, men jeg var her for å ta gull, sier han etter løpet.

– Men det er femteplass i et VM. Det er stort, det, la han til.

Tiden var 13:02.93, like bak hans personlige rekord. Han sa til NRK at han hadde tatt ut alle kreftene han hadde.

– Jeg gikk alt jeg kunne. Det er tungt å motivere meg i starten når jeg vet det blir et tøft løp. Jeg får dra hjem og trene og komme tilbake på topp, sier Jakob til NRK.

Nå retter han fokuset mot 1500-meteren senere denne uken. Det anses som en enda større medaljemulighet for Jakob.

– Jeg ga alt jeg kunne. Jeg er godt fornøyd med det jeg klarte å få frem, sa han.

Jakob Ingebrigtsen la seg ned i målområdet etter løpet. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Drøyt å være så nærme

Jakob rykket på den siste runden, før han fikk det tøft på oppløpet. Den taktikken var ikke pappa Gjert Ingebrigtsen helt enig med.

– Jeg undrer meg hvorfor han er så hissig på grøten, sa pappa Gjert Ingebrigtsen til NRK like etter løpet.

Jakob mente derimot at det var helt nødvendig å rykke for å ha en mulighet til å ta gullmedaljen.

– Jeg tror, med den kunnskapen jeg har, selv om jeg ikke har vært med på så mange løp, men har sett mye forskjellig. Jeg tror det er slik du må gjøre for å vinne. Jeg må hjem og jobbe litt, for så å komme tilbake neste år, sier han til et samlet pressekorps.

– Vet du hva de vant på, Jakob? 12.58. Du var fire-fem sekunder bak.

– Det er helt drøyt å være så nærme. Det er helt sykt.

– Følte du at du gikk for tidlig?

– Ikke for å ta gull. Det var det jeg prøvde på.

På oppløpet, 200 meter før mål, så han medalje glippe.

– Jeg tenkte: «ja, ja, ja, au, au». Det var ekstremt tungt, svarte Jakob.

Gjert Ingebrigtsen møtte pressen etter løpet. Kurt Haugli

Slik var løpet

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen sto alle på startstreken under finalen på 5000 meter.

Henrik, den eneste i feltet med solbriller, la seg inntil listen innledningsvis. Bak fulgte Filip og Jakob tett i tett.

Deretter avanserte Jakob i feltet. Etter rundt 1500 meter ble det en luke mellom brødrene og teten.

Henrik slapp feltet etter rundt 2000 meter. Jakob og Filip hadde langt mer sprut i beina. De la seg i teten da det gjensto 2000 meter.

Den siste kilometeren gikk tempoet betydelig opp. Både Jakob og Filip hang godt med.

Med 500 meter igjen stoppet Filip opp. Jakob lå som nummer to inn på siste runden.

På oppløpet fikk Jakob det tøft. Til slutt ble han nummer fem.

Tiden var 13:02:93 på Jakob. Det var i underkant av sekundet bak hans personlige bestetid.

Muktar Edris fra Etiopia vant, Selemon Barega ble nummer to og Mohammed Ahmed nummer tre. Henrik ble nummer 13.

Fakta Startfelt, 5000 meter Hassan Mead, USA (personlig beste på 13:02.80) Isaac Kimeli, Belgia (13:13.02) Henrik Ingebrigtsen, Norge (13:15.38) Justyn Knight, Canada (13:09.76) Jakob Ingebrigtsen, Norge (13:02.03) Stewart McSweyn, Australia (13:05.23) Nicholas Kimeli, Kenya (12:57.90) Telahun Haile Bekele, Etiopia (12:52.98) Paul Chelimo, USA (12:57.55) Mohammed Ahmed, Canada (12:58.16) Muktar Edris, Etiopia (12:54.83) Birhanu Balew, Bahrain (12:56.26) Jacob Krop, Kenya (13:14.44) Selemon Barega, Etiopia (12:43.02) Filip Ingebrigtsen, Norge (13:11.75)

Jakob Ingebrigtsen ble hjulpet opp på beina etter løpet. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Filip fikk mageproblemer

Filip Ingebrigtsen måtte bryte mot slutten av løpet. Ved første øyekast var det vanskelig å se hva som skjedde med ham.

Etter løpet sa han at alt sto bra til etter forholdene.

– Det er ikke så alvorlig, men det er veldig surt. Jeg må innrømme at det er et antiklimaks. Jeg hadde håp på forhånd, så det var kjedelig at det ble som det ble, sa han til NRK.

– Vi tok fartsøkningene de første 3000–4000 meterne og det var jevnt. For egen del føltes det sinnssykt bra underveis, så får jeg litt problemer med magen, med kramper og litt sånn stingaktig følelse. Det er typisk når du ikke er godt nok trent til å løpe så mange løp. Det er en god erfaring til senere, men veldig surt akkurat nå, la han til.

Han var klar på at det ikke skulle gå utover deltagelsen på 1500-meteren senere til uken. Filip mente Jakob fulgte planen.

– Han gjorde det vi hadde planlagt. Gikk bittelitt tøft på bortre langside. Men vanskelig å si om det hadde noe å si til slutt, sa Filip.

– Han går for gull, det blir femte. Det er greit det. Man må risikere noe, var Henriks dom over broren.

Det var tre blad Ingebrigtsen på startstreken under finalen på 5000 meter. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Rolig før start

NRK møtte Gjert Ingebrigtsen rundt en halvtime før brødrene skulle i aksjon. Han var rolig før starten.

– Det blir en spesiell seanse, svarte han kort på et av reporterens spørsmål.

Han ønsket ikke å røpe løpsplanen til brødrene, men la til at «det har gått etter planen» i oppkjøringen. Han gledet seg over at alle brødrene hadde kvalifisert seg til finalen.

– Det er noe vi har hatt troen på lenge, men det er klart at Henrik har vært et usikkerhetsmoment. Jeg har ikke vært usikker på de andre to. Der har det vært god kapasitet, sa Gjert.

Jakob Ingebrigtsen lå i en fantastisk posisjon før slutten på den siste runden. Så fikk han det tøft. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Disk-dramaet

Under fredagens kvalifiseringsløp så det ut til at Jakob, Filip og Henrik hadde kvalifisert seg til mandagens finale uten nevneverdig dramatikk.

Men så kom sjokkbeskjeden om at Jakob Ingebrigtsen var disket. Juryen slo ned på at 19-åringen hadde tre steg utenfor banen under sisterunden av løpet. Norge svarte med å anke.

Appelljuryen landet til slutt på å omgjøre diskvalifiseringen av lillebror Ingebrigtsen. Til stor glede for Jakob.

– Jeg er lettet over at reglementet innimellom fungerer til fordel for de uskyldige. Jeg følte ikke at jeg gjorde noe galt, sa han foran et samlet norsk pressekorps fredag.

Dermed sto alle brødrene på startstreken under mandagens finale.