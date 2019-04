Rasistiske og fascistiske hendelser ryster internasjonal fotball.

Lazio slo AC Milan 1–0 i semifinalen i den italienske cupen onsdag kveld. Men det som skjedde før kampen har vekket sterke reaksjoner.

«Hyll Mussolini» sto det på et banner rundt 50 Lazio-supportere viste frem.

Hendelsen føyer seg inn i rekken av rasistiske og høyreekstremistiske hendelser i europeisk fotball den siste tiden. Tidligere har britisk fotball vært preget av flere rasismetilfeller.

– Grupperinger av samme sort finnes i en rekke klubber i Italia. Det speiler deler av det italienske samfunnet. Det er det som gjør det til et mye dypere problem enn at noen Lazio-supportere skjemmer seg bort, sier Rolf-Otto Eriksen, som har kommentert italiensk fotball for Viasat i en årrekke.

Før kampen ble det også observert Lazio-fans syngende på rasistiske sanger rettet mot Milans mørkhudede spiller Tiemoué Bakayoko.

Etter kampen tok Lazio selv sterk avstand fra hendelsene i en pressemelding.

Around 50 members of the Lazio ultra group Irriducibili in Milan city centre holding a sign which reads: 'Hail Mussolini' pic.twitter.com/A5wU6vlmJ6 — Andrew Cesare (@AndrewCesare) April 24, 2019

Utviklingen bekymrer forskere

25. april feires frigjøringsdagen i Italia. Dagen representerer landets befrielse etter andre verdenskrig. En periode preget av nettopp høyreekstremisme.

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på fascismen som fenomen i Italia og resten av Europa. Hun er bekymret over utviklingen.

– Det som skjer i Italia i disse dager er en gjenfødelse av fascismekultur i ulike miljøer. Det er ikke tilfeldig. I dag er det et klart innvandringsfiendtlig parti i regjeringsposisjon, sier hun.

Hun sikter til partiet Ligaen, som ledes av innenriksminister Matteo Salvini. Han gikk selv ut og viste sin avsky til onsdagens hendelse.

– Det er ingen toleranse for noen form for vold, fysisk eller verbal. Jeg takker sikkerhetsstyrken som følger situasjonen tett. Fotballen skal være en feiringstid, ikke for kamp og konfrontasjon, skiver han på Twitter.

Luca Bruno / TT NYHETSBYRÅN

– Flere episoder enn noen gang

Hans Kristian Hognestad er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har forsket på holdninger blant fotballsupportere.

– Det har vært flere episoder enn noen gang før i Europa. Det er betenkelig med tanke på antall antirasistiske kampanjer i Norge og internasjonalt den siste tiden.

– Det har dessverre blitt en aksept for at sånne ting får lov til å bli ytret i den halvoffentlige settingen som fotballen er, sier forskeren.

Han mener det må tiltak til for å få bukt med problemet, men er usikker på om klubbstraff er rett vei å gå.

Han får støtte fra Eriksen. Kommentatoren mener problemet ikke tas seriøst nok i Italia og savner grep fra fotballforbundet.

– Jeg opplever at problemet ofte feies under teppet. Det dysses ned og skal helst ikke snakkes om. Det er ikke sanksjoner og reaksjoner som gjør at det blir sendt ut kraftige nok signaler, sier Eriksen.