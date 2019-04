Ole Gunnar Solskjær erkjenner at ikke alt går på skinner i Manchester United foran søndagens viktige bortekamp mot Everton.

De fire siste kampene på bortegress er tapt, og Solskjærs menn kommer rett fra et tøft 0-3-tap mot Barcelona i Champions League.

Det spekuleres daglig i britisk presse om hvilke spillere han må ha inn – og ut. Og nordmannen legger ikke skjul på at det blir endringer på Old Trafford i sommer.

– Selvfølgelig blir det signeringer i sommer. Men vi må også sette oss ned med spillere. De må vite hva som skal til og gjøre jobben inn mot sesongoppkjøringen også. Det blir fint å se hvem som kommer tilbake (til sesongoppkjøringen) klare, sa nordmannen på fredagens pressekonferanse.

United har fått mye kritikk for spillerlogistikken de siste årene. For Solskjær blir det svært viktig å treffe når han skal ut på markedet.

– Jeg kjenner til kritikken, men jeg vet ikke om alle disse kritikerne skjønner hva som egentlig foregår. Vi vil signere spillere som passer oss riktig, både når det kommer til personlighet, kvalitet og pris, sier han.

– Kan ikke gjemme seg

Det virker tydelig at minst et par av dagens United-spillere forsvinner ut stadionportene etter endt sesong.

I britiske medier skrives og snakkes det om alt fra fire til elleve-tolv mann. Solskjær nevner ikke navn, men erkjenner at det ikke er alle han er fornøyd med.

– De fleste spillerne har imponert meg med sin innstilling. Og så er det noen som trenger en virkelighetssjekk av hvor de er. Så vet også de fleste av dem at de kan bli bedre om de fortsetter å jobbe hardt, sier United-sjefen og svarer bekreftende på at spillerne fortsatt har mange muligheter denne sesongen til å overbevise ham om at de er med på «prosjekt Solskjær».

– Hver eneste dag på trening, og i hver kamp. Det er klart at når du spiller utpå der, da er det ingen steder å gjemme seg. Alle kan se hvilket nivå du er på. Og det er prestasjonene på banen som vil avgjøre hvor du er i karrieren. Vi snakket om dette i Barcelona også. Når du er der, på store arenaer, da må du heve deg. Ta gode beslutninger. Det finnes ikke noe sted å gjemme seg.

Vond rekke

Solskjær fikk spørsmål om han er redd for at spillerne har sluppet seg ned og tatt det litt roligere etter at han fikk managerjobben på fast basis.

– Jeg, tror ikke det, nei. Dette er fotball, det er marginer. Vi har bare tapt to seriekamper siden jeg kom inn, mot Arsenal og Wolverhampton, poengterer Solskjær etter fem tap på de sju siste kampene.

– Spillerne vet hva jeg forventer, og vi i trenerteamet vet hva vi ønsker. Og vi er i en bedre posisjon nå enn da vi kom inn 19. desember, sier han.

Tre tøffe

For United venter tre knalltøffe kamper på åtte dager. Etter bortekampen mot Everton kommer Manchester City og deretter Chelsea på besøk til Old Trafford.

– Det er flott å ha kamper å se fram til. For å klare å komme oss til Champions League igjen, må vi opp blant topp fire. Spillerne er mentalt sterke. Men det blir tøft på Goodison (Evertons hjemmebane), det har andre lag fått erfare, sier Solskjær.

Han har samtidig godt nytt å melde på skadefronten. Kun Antonio Valencia, Eric Bailly og Ander Herrera er utilgjengelige mot Everton, og de to sistnevnte er på vei tilbake.

– Ander er tilbake i trening, og vi har ingen nye skader. Vi har en bra tropp. I dag var vi 22-23 spillere på trening.