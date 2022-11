Katrine Lunde (42) åpner for flere mesterskap: – Helt ekstrem

LJUBLJANA (VG) Det er 20 år siden Katrine Lunde (42) var sin første mesterskapstropp. Nå åpner historiens mestvinnende kvinnelige håndballspiller for mer. Om ett år starter VM på hjemmebane.

EM-KLAR: Katrine Lunde møter Kroatia i EM-åpningen fredag kveld.

– Jeg tror ikke dette blir mitt siste mesterskap, sier Norges superveteran til VG foran EM-åpningen mot Kroatia fredag kveld. Uten å ville utdype noe mer.

– Først og fremst vil jeg si takk og lov for oss, sier Stine Bredal Oftedal.

– Jeg er så mektig imponert over Katrine. Hun fortsetter å være kanskje verdens beste keeper år etter år etter år. Det står det så stor respekt av. Hun har en glød rundt spillet sitt som er helt ekstrem, legger landslagskapteinen til.

Lunde har ikke avklart fremtiden. I Vipers sitter hun i klubbens styre, men har ingen ting med kontrakter å gjøre i Kristiansand. Hennes egen går ut etter denne sesongen. Suksesstrener Ole Gustav Gjekstad har allerede gitt beskjed om at han gir seg i klubben.

– Vi må se når jeg bestemmer meg. Det er ikke noe jeg tenker på nå, sier Lunde før hun gir oss beskjed om at EM på Balkan neppe blir hennes avslutning på landslaget.

Hun imponerte da Vipers vant Champions League siste sesong:

– Du kan holde på ekstremt mye lenger enn mange tror om du har indre motivasjon. Da blir alder helt uvesentlig. Det er viktig. Særlig i kvinneidrett, sier Thorir Hergeirsson.

Katrine Lunde kunne sagt takk og farvel til landslaget da hun godt oppe i 30-årene ble vraket til to mesterskap. Men målvakten gjorde det motsatte.

– Det er alltid tungt å bli dumpet uansett om man føler seg god nok eller ikke. Landslaget hadde jeg vært en del av. Jeg ble satt ut av laget og det var en nedtur. Uansett, beskriver hun.

Norge i gruppespillet Fredag kl. 20.30: Kroatia. Søndag kl. 20.30: Sveits. Tirsdag kl. 20.30: Ungarn. Kampene vises på Viaplay og TV 3.

Lunde ble droppet i VM-troppen ni måneder etter å ha blitt mor i 2015, kom med i OL-troppen året etter. Men ble vraket i EM-uttaket for seks år siden.

– Det er ikke det som skal definere meg. Mange tenkte sikkert at nå har hun blitt mamma og nå er hun ferdig. Men jeg synes det var viktig at ingen andre skal bestemme når jeg skal slutte, når jeg skal pensjoneres, sier hun.

I stedet har hun nådd en ny karrieretopp med EM-gull, VM-gull og to Champions League-titler de to siste sesongene.

VM-GULL: Katrine Lunde ble hyllet av lagvenninnene etter semifinalen mot Spania i sist VM.

Hun setter rekord i hver landskamp hun spiller. EM-åpningen blir hennes kamp nummer 332 for Norge. I september var det 20 år siden Katrine Lunde fikk notert sin debut på landslaget. Men hun kom ikke på banen da Heidi Tjugum dominerte mot Jugoslavia i Stangehallen.

Det fortsatte i EM for 20 år siden. Katrine Lunde var i den norske troppen, men fikk ikke et sekund på benken en gang. Hun tok sin første medalje – EM-sølv – på tribunen i Danmark.

– Jeg var likevel viktig i den rollen jeg skulle fylle, sier hun.

Men daværende landslagssjef Marit Breivik hadde stor tro på Lunde. I 2003 ble hun satt inn fra start mot Ukraina med Cecilie Leganger på benken og Heidi Tjugum på tribunen. Det endte med tap og var begynnelsen til håndballjentenes største nedtur i moderne tid: OL-plassen i Athen røk.

TØFF START: Katrine Lunde ble byttet ut med Cecilie Leganger i sin aller første kamp i mesterskap – VM i Kroatia 2003.

Men Lunde vokste, vant EM-gull i 2004, og står nå notert med til sammen 16 internasjonale titler – ni av dem med landslaget.

Etter 20 år for Norge har hun ennå ikke fått nok. Håndballjentene starter VM neste år på hjemmebane. Finalen spilles i Danmark. Da nærmer det seg OL i Paris sommeren 2024.

Det er ikke urealistisk å tro at Lunde fortsatt kan vokte det norske buret som 44-åring.

– Katrine har sagt at så lenge hun satser som hun gjør i Kristiansand og har så mye av glede av dette, så er landslaget et spennende sted for henne. Så får man ta ett år av gangen, sier Hergeirsson.

– Du ønsker å ha med henne til OL?

– Så lenge Katrine er så dedikert, motivert og fortsatt spiller topphåndball: Alle lag ønsker enn sånn målvakt, svarer landslagssjefen.

Katrine Lunde var igjen sentral da VM-gullet ble sikret i fjor.