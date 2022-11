Klaveness om FIFAs Qatar-brev: – Skuffende, men ikke overraskende

Fotballpresident Lise Klaveness mener FIFA-president Gianni Infanto heller bensin på bålet med sitt omstridte brev til VM-deltagerne.

SKUFFET, IKKE OVERRASKET: Lise Klaveness, her under en debatt på Deichman hovedbibliotek i Bjørvika 3. november, mener brevet signert av FIFA-president Gianni Infantino har en annen tone enn i dialogen ellers.

– Skuffende, men ikke overraskende. Det har vært tomme løfter over en periode nå, sier Klaveness til VG på spørsmål om hvordan hun mottok budskapet sendt ut av ledelsen i det internasjonale fotballforbundet (FIFA) fredag formiddag.

I brevet skal FIFA-president Infantino ha bedt om at VM-deltagerne fokuserer på fotballen og ikke det utenomsportslige som preger fotball-VM i Qatar.

Kort forklart: Dette sto i FIFA-brevet «Vi vet at fotballen ikke lever i et vakuum og vi vet veldig godt at det er mange utfordringer av politisk karakter rundt om i verden. Men vær så snill og ikke la fotballen bli dratt inn i enhver ideologisk eller politisk kamp som pågår» heter det i brevet, ifølge Sky News og BBC. Brevet er sendt drøye to uker før fotball-VM i Qatar begynner. «La oss nå fokusere på fotball», skal det stå i brevet fra FIFA. Brevet skal være signert Infantino og generalsekretær Fatma Samoura.

Så FIFA-brevet selv

Norge var ikke selv mottager ettersom landslaget ikke kvalifiserte seg til mesterskapet, men Klaveness har sett innholdet via forbundskolleger i andre land.

– Det er et signal i seg selv at de sender til bare VM-landene. Dette er et generelt politisk budskap som gjelder alle land, mener Klaveness.

Hun poengterer at FIFA jobber med endring, men:

– Tonen som er i brevet ... det er ikke overraskende, men annerledes enn i enkeltsamtalene som føres. Det er en utfordring når det ikke er transparens i prosessene, sier fotballpresidenten.

Klaveness holdt en tale i Strasbourg tidligere i høst. Slik ble det fremstilt i qatarske medier:

Migrantsenter og kompensasjonsfond

De «tomme løftene» Klaveness viser til, er uttalte ambisjoner fra FIFA om å etablere et migrantsenter for gjestearbeiderne i landet og et kompensasjonsfond for rammede og etterlatte etter arbeidsulykker.

– I det lyset er det brevet litt oppsiktsvekkende. Man kaster bensin på bålet her, spør du meg. Medlemsland blir bedt om å ti stille på et spørsmål som angår fotballen, mener Klaveness.

Hun mener at tiltak som et migrantsenter og kompensasjonsfond kan være viktig for sikre mesterskapets ettermæle. Videre forklarer hun at enkeltforbund har hatt dialog med FIFA, men ikke Norge etter fotballpresidentens tale i Doha i vår.

– (Brevet er) et tydelig signal om at Infantino er presset, og veldig gjerne vil ta et standpunkt med VM-arrangørene. Det setter medlemslandene i en vanskelig posisjon, og jeg opplever at det engasjerer mange forbund på samme måte som det engasjerer oss, sier Klaveness – og har forståelse for at FIFA-presidenten føler seg presset kort tid før VM-start.

Klaveness: Mot sin hensikt

Klaveness sier hun i lang tid har vært «veldig bekymret» for retningen FIFA tar, at de har beveget seg fra viktige reformer. Lovene («policy» på engelsk) er på plass, men det mangler i praksis, resonerrer hun.

På spørsmål om hvorfor hun tror FIFA handler som de gjør i dette tilfellet, understreker hun at det kun blir spekulasjoner, men:

– Antagelig er det fordi VM-verten føler seg presset uansett hva de gjør rett opp mot mesterskapet. Det kan ses på som et forsøk på å ta et tydelig parti, men jeg tror det vil virke mot sin hensikt.

– Hvorfor det?

– Dette brevet er egnet til å polarisere, ikke samle.

Klaveness har bestemt seg for å reise til Qatar under fotball-VM. Det ble kjent tidligere denne uken.

– Vi drar for å være følge opp tiltakene på stedet. Vi håper å treffe andre forbund og relevante organisasjoner, selv om det ikke er lett når VM er sparket i gang, sa hun til VG om reisen.