Cantona ut mot Beckham: – En stor, stor feil

Eric Cantona er sterkt imot David Beckham rolle som ambassadør for VM i Qatar.

SYVERE: David Beckham og Eric Cantona i en veldedighetskamp i 1998. De var lagkamerater i Manchester United i flere år.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det kan være at de ikke vet hva som foregår der. Og om de vet det, mener jeg de gjør feil. Jeg tenker de gjør en stor feil. En stor, stor feil, sier Cantona til The Athletic.

Han svarer på spørsmål om hva han tenker om Beckhams omstridte Qatar-avtale, og sier han ikke ville blitt med på en lignende avtale.

De to spilte sammen på Manchester United i flere år da klubben nøt stor suksess på 90-tallet under ledelse av Sir Alex Ferguson.

Flere har reagert etter at den tidligere fotballstjernen David Beckham inngikk en rolle som ambassadør for VM i Qatar. Ifølge troverdige Independent får Beckham rundt 10–15 millioner pund i året - rundt 115–170 millioner norske kroner.

Andre britiske aviser har skrevet at Englands tidligere landslagskaptein kan tjene opptil 1,8 milliarder på avtalen totalt.

– Det handler om å få fotballen til nye steder. De vil få det til å fungere, sa Beckham ifølge The Times tidligere i år.

Han la til at mesterskapet vil bli et «spesielt spetakkel».

Cantona har varslet at han vil boikotte VM i Qatar, han skal ikke se noen kamper. Han begrunner det med forholdene til arbeiderne som har bygget VM-anleggene der flere har mistet livet.

VG SPESIAL: Bhogendra (44) jobbet i Qatar - kom hjem i en kiste

Cantona er oppgitt over at han opplever fotballspillere som å være «roboter» og lite åpne. Han refser også kjendiser utenfor idretten. Han liker ikke ideen om at fotballspillere, politikere, sangere og kjente mennesker skal være eksempler.

– Jeg hørte nylig folk si at fotballspillere må være sosialt engasjert for å være aktive, som artister. Men artister ... 90 prosent av dem er aktive i enkle temaer, uten risiko i det hele tatt. Der det er risiko, har du ingen, de er alle billige sauer, de er bare i bransjen som alle andre, sier Cantona til The Athletic.

– Det er mange ting du kan kjempe for i dag. Så kjemp for palestinerne. Kjemp for Jemen. Kjemp mot Saudi-Arabia og landene som selger våpen til Saudi-Arabia. Prat om det, sier Cantona.