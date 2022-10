Hevder Real Madrid blir prioritert i Haalands City-kontrakt

I det spanske TV-showet El Chiringuito hevder en tidligere Real Madrid-spiller at Erling Braut Haaland (22) har en spesiell exit-mulighet til Real Madrid.

BANKET UNITED: Erling Braut Haaland jubler for Citys femte mål i 6–3-seieren over Manchester United søndag.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Informasjonen jeg har er at det er en exit-klausul i Haalands andre kontraktsår, og det merkelige er at det svært fordelaktige betingelser for én klubb. som er Real Madrid, sier Fernando Sanz ifølge Marca.

Informasjonen fra Sanz har ikke blitt bekreftet fra noe hold. Alfie Haaland har ikke besvart VGs henvendelse.

Den gamle midtstopperen har tidligere spilt for den spanske storklubben, men hadde mesteparten av seniorkarrieren sin i Malaga.

– Haaland får inn en klausul som gjør at han kan forlate City etter to år, der Real Madrid har prioritet. Real Madrid blar opp det som trengs og tar Haaland uten å snakke med City, svarer den karismatiske programverten Josep Pedrerol.

Marca har tidligere hevdet at Haaland har to exit-klausuler i kontrakten, en som kan aktiveres i 2024 og en i 2025.

Det har blitt spekulert i at utkjøpsklausulene ligger på rundt 200 millioner euro i 2024 og 175 millioner euro i 2025, men ingenting har blitt bekreftet fra Haaland-teamet.

I Viaplay-dokumentaren «Haaland: Valget» forteller pappa og rådgiver Alfie Haaland at han tror sønnen vil teste seg i flere av de største ligaene.

– Han kunne hatt to og et halvt år i Tyskland, to og et halvt i England og det samme i Spania, Italia og Frankrike, sier han.

– Vi vet ikke hvordan det blir, men jeg tror han gjerne vil teste seg i de store ligaene.

I Viaplay-dokumentaren rangerte Erling Braut Haaland de aktuelle klubbene han kunne gå til fra Dortmund etter et spesielt poengsystem.

Real Madrid var blant klubbene som lå aller høyest, og flere medier meldte at det til slutt sto mellom Manchester City og Real Madrid.

Nordmannen er brennhet i Fotball-Europa etter å ha levert 17 mål på elleve kamper for City. På spillerbørsene haglet det med Haaland-10-ere etter 6–3-kampen mot byrivalen Manchester United.

4. oktober 2022 11:21