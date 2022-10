Vetlesen legger seg flat etter storkampen: – Jeg må beklage

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 1–4) Hugo Vetlesen storspilte for Glimt etter at han kom inn i toppkampen, men etterpå la 22-åringen seg flat for oppførselen sin.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mens Vetlesen varmet opp underveis i kampen bak målet til Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad, kom Vetlesen med nedlatende kommentarer og skrek. Senere kom Vetlesen inn å bidro med 3–1-målet og assist på 4–1.

I intervjusonen etterpå ba Glimt-spilleren om en prat med Lillestrøm-trener Geir Bakke. Han ønsket å si unnskyld.

– Jeg var kanskje litt het i kampens hete overfor særlig Mads, vi er kompiser. Jeg prøvde være litt morsom, men han sa etterpå at det gikk over streken. Da må jeg beklage, sier Vetlesen til VG.

– Jeg sa han hadde såpe på hanskene. Jeg beklager overfor Lillestrøm. Det var en viktig kamp og jeg håndterte ikke det. Jeg legger meg helt flat for det.

STORSPILTE: Hugo Vetlesen etter han kom inn i 73. minutt.

Mads Hedenstad opplevde situasjonen slik:

– Jeg hører han stiller seg ved stolpen min og skriker noe. Det er ikke noe «big deal». Jeg sa fra det jeg mente til Hugo. Vi er gode kompiser, så det er ikke noe problem, sier Hedenstad.

– Det er unødvendig av ham. Det er ingen spillere som skal stå ved stolpen og stå å skrike til motspillere. Det er usportslig og går for langt.

Glimt-trener Kjetil Knutsen gir tydelig refs til egen spiller.

– Det er over streken. Sånn skal vi ikke opptre. Men det er voksent av Vetle å beklage, sier Knutsen.

Seieren fører Glimt opp på annenplass i Eliteserien, med poenget mer enn Lillestrøm på tredjeplass. Rosenborg på fjerdeplass er to poeng bak før de møter Kristiansund søndag. Vålerenga er tre poeng bak Glimt.

OFFSIDE: Runar Espejord sender Glimt opp til 2–1. Reprisene viste at han var i offside.

– Det oppleves ikke som en 1–4-kamp, men du ser Glimt har kvalitet. Kampen lever frem til 1–2. Etter det må vi ta sjanser, og da er Glimt skarpe, sier LSK-trener Bakke til VG.

Det var lenge jevnspilt, og derfor ekstra surt for vertene at Runar Espejords offside-scoring til 1–2 var med å avgjøre kampen. Han sto på innsiden av forsvaret da Amahl Pellegrino banket ballen inn i feltet.

– Det var bare å sette foten på den, men jeg var ikke klar over at jeg var i offside, sier Espejord.

Lillestrøm-keeper Hedenstad var åpenbart misfornøyd og slo illsint i luften, mens Kanarifansen raste på tribunen da reprisen av målet kom på storskjerm.

UTLIGNING: Ylldren Ibrahimaj satte inn utligningen på Åråsen etter et flott angrep.

Kampen gjennom var det høy temperatur både på banen og på tribunen. Kanskje gikk det over grensen iblant. Pellegrino og dommer Tore Hansen fikk gjenstander kastet etter seg.

Glimt gikk opp i 1–0 etter en drøy halvtime ved dødball da Ulrik Saltnes stusset inn en ball fra Amahl Pellegrino. Like etterpå kontret Lillestrøm inn 1–1 ved Ylldren Ibrahimaj.

Rett etter pause kom det omtalte 2–1-målet til Espejord. Lillestrøms hjemvendte storsignering, Thomas Lehne Olsen, misbrukte en god mulighet til å sette 2–2.

Og mot slutten viste Glimt kvalitet. Fem minutter før fulltid forserte Hugo Vetlesen fremover og inne i feltet plasserte han ballen lekkert i mål. Senere spilte han frem til Pellegrino som økte til 4–1.

PS! Molde vant 1–0 mot Tromsø og cruiser mot ligagull. Det er hele 15 poeng ned til Glimt.

Publisert Publisert: 1. oktober 2022 19:51 Oppdatert: 1. oktober 2022 20:53

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 24 19 3 2 55 – 21 34 60 2 Bodø/Glimt 24 13 6 5 60 – 31 29 45 3 Lillestrøm 24 13 5 6 41 – 28 13 44 4 Rosenborg 23 12 7 4 49 – 31 18 43 5 Vålerenga 24 13 3 8 46 – 32 14 42 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk