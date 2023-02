Røiseland med bronse etter trøblete oppkjøring: - For glad til å grine

OBERHOF (VG) Marte Olsbu Røiseland (32) gikk seg opp til bronse på jaktstarten i VM. Julia Simon (26) vant en vanvittig duell mot Denise Herrmann-Wick (34) om gullet.

Marte Olsbu Røiseland gikk ut som nummer fire. Hun var 31,30 sekunder bak tyske Herrmann-Wick, som vant sprinten.

Takket være fullt hus på siste stående kunne sørlendingen paradere til bronsen med foreldrene på plass på tribunen.

– Jeg er for glad til å grine. Det er en av de medaljene jeg har tatt som har virket mest umulig, sier Røiseland til VG.

– I dag skal jeg bare kose meg. Jeg klarte målet mitt. Det var å ta medalje individuelt. Det er helt utrolig, legger hun til.

STØTTE: Marte Olsbu Røiseland sammen med ektemann Sverre Olsbu røiseland.

Bronsen er en stor opptur for sørlendingen. Marte Olsbu Røiseland har hatt en kronglete oppkjøring etter at hun pådro seg helvetesild. Hun har kun gått fem individuelle løp i verdenscupen før VM, hvor plasseringene varierte fra 16. til 4. plass.

– Det så mørkt ut for noen måneder siden. Jeg har en skikkelig fin familie, som drar ned hit på gøy. Jeg var langt ifra en medaljefavoritt, sier Røiseland.

UTENFOR PALLEN: Ingrid Landmark Tandrevold i aksjon på søndagens jaktstart.

Ingrid Landmark Tandrevold (26) gikk seg opp fra 14. plass til 4. plass.

– Det er litt kjipt å bli nummer fire der det er medaljer som gjelder. Det hadde vært enda morsommere å bli nummer to og tre, det skal jeg innrømme, sier hun til TV 2.

VM-debutanten Juni Arnekleiv (23) tok en sterk 12. plass på sprinten, og etter fullt hus på begge liggende lå hun på bronseplass. Med på første stående ble det to bom.

Arnekleiv var opprinnelig bare VM-reserve, men nye kvoteregler gjorde at Dombås-kvinnen fredag – like før sprinten – fikk beskjed om at hun likevel fikk lov til å gå. Hun ble til slutt nummer 13 på jaktstarten.

STERK DEBUTANT: Juni Arnekleiv.

– Dette er så lærerikt for denne jenta, perfekt for hennes fremtid, sier Ole Einar Bjørndalen om Arnekleiv som TV 2-ekspert.

Etter tredje skyting ble det spekulert i om Tandrevold hadde glemt å gå den ene strafferunden hun skulle, men det viste seg å være noe feil med tidtagningssystemet.

– Ingrid ble registrert på utgang av strafferunden mens hun var på vei inn i strafferunden, forklarer TV 2s Ole Kristian Stoltenberg på direkten.

– Hun har gjort alt riktig.

– Jeg gikk de strafferundene jeg skulle, fastslår Tandrevold til TV 2.

Hun hadde nest beste langrennstid på søndagens jaktstart, noe som viser at VM-formen er god.

Karoline Knotten ble nummer 17 og Ragnhild Femsteinevik nummer 21.