Bolt svindlet for 120 millioner - ber FBI om hjelp

Usain Bolts (36) konti skal ha blitt tømt for 120 millioner kroner. Nå ber jamaicanske myndigheter FBI om hjelp til å finne pengene og kjeltringene bak svindelen som ryster hjemlandet til verdens raskeste mann.

OFFER: Tidenes raskeste mann Usain Bolt (36) skal være svindlet for verdipapirer til en verdi av over 120 millioner. Bildet er fra da han gjestet Formel 1-runden på italienske Monza i september 2021.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

– Sinnet og ubehaget vi alle kjenner er blitt større på grunn av hvor lenge svindelen angivelig har pågått - 13 år - og det faktum at de mistenkte ser ut til å ha utnyttet eldre personer og vårt høyt elskede og nasjonale ikon, Usain Bolt, uttaler Jamaicas finansminister Nigel Clarke ifølge nyhetsbyrået..

Svindelen ble først kjent for et par uker siden. Da ble det opplyst at det var forsvunnet aksjer og obligasjoner fra Usain Bolts konti hos finans- og investeringsfirmaet «Stocks and Securities Limited» verd rundt 60 millioner kroner.

Etter ytterligere etterforskning, er det antatt at Bolt er lurt for over 120 millioner (12,7 millioner amerikanske dollar).

Ifølge hans advokater skal innestående nå være rundt 120.000 kroner.

Bolt, som er blitt far til tvillinger etter at han la opp, er ikke alene om å ha blitt lurt. Svindlerne - hvor av én antas å ha vært ansatt i finansinstitusjonen - skal i løpet av en periode på over 10 år gradvis ha tappet forskjellige kunders verdipapirkonti.

Blant andre tilhørende den karibiske øyas nasjonale helsefond og Jamaicas nasjonale jordbruksforening. Samt privatpersoner, etter alt å dømme eldre folk.

Myndighetene har ikke klart å danne seg oversikt over hvor mye som egentlig er blitt borte i det omfattende svindelforetaket.

Usain Bolts advokater har gitt «Stocks and Securities Limited» (SSL) frist til fredag med å sørge for pengene er tilbake på hans konti. Hvis ikke det skjer, vil de på vegne av ham gå rettens vei.

En offentlig oppnevnt finanskomite startet etterforskning av SSL etter at det ble kjent at en ansatt i firmaet skulle være involvert i svindelen. Lederen av komiteen har siden avgått. Finansminister Clarke har som følge av Bolt-svindelen beordret «Bank of Jamaica» - landets sentralbank - til å regulere landets finansielle system.

– Det er ingen grunn til panikk. På tross av denne veldig uheldige utviklingen, er Jamaicas finanssektor fortsatt sterk, sier finansministeren.

Usain Bolt vant blant annet gullmedaljene på 100 og 200 meter i tre OL på rad, Beijing 2008, London 2012 og Rio de Janeiro 2016. Han vant også 11 VM-gull. Han avsluttet karrieren med å ta bronsemedalje på 100 meter i friidretts-VM i 2017.

Hans fortsatt gjeldende verdensrekorder på 100 meter og 200 meter er 9,58 sekunder og 19,19 sekunder, satt i VM i Berlin i 2009.

Etter friidretten satset han på en fotballkarriere, blant andre i Strømsgodset - og Australia - uten å lykkes i særlig grad.