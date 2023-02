FN-eksperter applauderer IOCs Russland-initiativ

To FN-eksperter roser den internasjonale olympiske komité (IOC) for å fremme ikke-diskriminering i sport, etter at døren ble åpnet for russiske og belarusiske utøvere.

IKKE VELKOMMEN I OL: Vladimir Putin på besøk i Beijing under OL 2022. Kort tid senere startet krigen i Ukraina, og IOC sendte en anbefaling om at russiske og belarusiske utøvere burde utestenges.

Alexandra Xanthaki og Ashwini KP KPDet har faktisk ikke lykkes å finne Ashwinis fulle navn, i alle FN-sammenhenger omtales hun kun som "KP". jobber i FN med kulturelle rettigheter og diskriminering, og sier i en uttalelse onsdag at de støtter et forsøk på å inkludere russiske og belarusiske utøvere i idretten igjen.

– Vi oppfordrer IOC til å fatte en beslutning i den retningen, og gå lengre, for på den måten å sikre ikke-diskriminering av enhver utøver basert på deres nasjonalitet, sier de i pressemeldingen sendt ut av FN – med tittelen «FN-eksperter roser IOC for å vurdere at russiske og belarusiske utøvere får delta som nøytrale».

Debatten rundt russiske og belarusiske utøvere har rast etter at IOC onsdag 25. januar åpnet døren for at de kunne vende tilbake til internasjonal idrett. De har vært utestengt fra stort sett all idrett siden invasjonen av Ukraina 24. februar i fjor.

FN-ekspertene tolker de siste IOC-uttalelsene som en reversering av den politikken.

– IOCs anbefaling (om å utestenge russiske og belarusiske utøvere fra idretten) avler frem alvorlige spørsmål om direkte diskriminering, for utøvere bør ikke blir diskriminert på bakgrunn av deres nasjonalitet, sier de videre.

På den annen side er det en bred oppfatning om at det ville vært utenkelig å sende russiske og belarusiske utøvere i konkurranse med ukrainske så lenge krigen pågår.