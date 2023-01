Djokovic vant Australian Open: Nå er han like stor som Nadal

(Stefanos Tsitsipas–Novak Djokovic 3–6, 6–7, 6–7) Stefanos Tsitsipas hadde ingen sjanse i finalen. Novak Djokovic var rett og slett altfor for god.

SPREK: Novak Djokovic vant Australian Open-finalen mot Stefanos Tsitsipas søndag.

Djokovic slo seg på brystet, tok mot hjertet, mot himmelen og klappet på hard courten - etter sin tiende triumf i Australian Open. Før han gikk bort til familien og teamet sitt for klemmer og tårer.

Nøyaktig 15 år etter at Novak Djokovic tok sin første Grand Slam-seier kom den 22. triumfen. Den første kom også i Australian Open. Året var 2008, Djokovic var 21 år og slo Jo-Wilfried Tsonga.

Søndag formiddag brukte han to timer og 56 minutter på å utligne mot Rafael Nadal, nå har begge 22 Grand Slam-titler. Det er selvsagt mest i verden på herresiden. Og om man bruker antall Grand Slam-titler til å avgjøre hvilken tennisspiller som er den beste, så er Nadal og Djokovic fra søndag like store.

TO GIGANTER: Novak Djokovic (t.v.) og Rafael Nadal foran kvartfinalen i French Open i fjor. Den vant Nadal.

35-åringen fra Serbia storfavoritt på hard courten i Melbourne. Og kanskje var det nervene og stundens storhet som preget Tsitsipas litt i det første finalesettet. 24-åringen leverte en rekke mindre gode slag, og gjorde det enkelt for Djokovic. Første sett ble en lek for den serbiske legenden.

I FINALE: Stefanos Tsitsipas i Melbourne søndag.

Tsitsipas sto i sin andre Grand Slam-finale. Den første kom i French Open i 2021. Da var også Djokovic motstander, han vant 3–2, etter at Tsitsipas tok de to første settene.

Få kjenner finalefølelsen bedre enn Djokovic, dette var hans 33. Grand Slam-finale. Det tilsvarer at man er i alle fire Grand Slam-finalene i mer enn åtte år.

I andre sett ga Tsitsipas 35-åringen fra Beograd mer kamp. Han hadde til og med settball til 6–4. Men Djokovic avverget. I tiebreaket ble det jevnt, men Djokovic tok det.

Tredje sett ble også jevnt. Djokovic ledet 5–4, men grekeren fikk 5–5 på egen serve. Nok en gang ble det tiebreak. 35-åringen ledet 5–0. En publikummer lagde litt lyd, mens spillet pågikk, noe som tydelig irriterte Djokovic. Men Djokovic kunne juble - uten å gi bort ett sett i finalen.

Rafael Nadal har 22 Grand Slam-titler, 14 av dem har han tatt på grusen i Paris. Den siste kom i finalen mot Casper Ruud:

Novak Djokovic måtte stå over Australian Open i fjor, siden han ikke ville ta covid-vaksine. Det ble et voldsomt sirkus med rettsinstanser og mange overskrifter verden over fra Djokovic landet i Australia til han måtte reise hjem uten å spille. Nadal var tittelforsvarer i år, men røk ut tidlig. Det gjorde også Casper Ruud, som tapte sin 2. rundekamp mot Jenson Brooksby.

Roger Federer tok 20 Grand Slam-titler. Han la opp i fjor høst.

