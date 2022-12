Flere anklagepunkter mot Brentford-spiss

Englands fotballforbund (FA) anklager Brentford-spiss Ivan Toney for ytterligere 30 brudd på bettingreglementet.

BRENTFORD: Brentford-spiss Ivan Toney.

NTB, VG

Forrige måned ble det kjent at FA innledet disiplinærsak mot Toney for 232 angivelige brudd på reglementet i tiden 2017 til 2021. Spillere i engelsk fotball har forbud mot å sette penger på utfall eller hendelser i kamper, eller å dele innsideinformasjon for veddemålshensyn.

Toney har scoret ti mål i Premier League denne sesongen. Han var kandidat til Englands VM-tropp, men kom ikke gjennom nåløyet.

– Klubben har vært i samtaler med Ivan og hans juridiske rådgivere. Det kommer til å fortsette. Vi vil ikke kommentere saken ytterligere før den er avgjort, meldte Brentford da anklagene mot Toney ble kjent.

Han har frist til 4. januar med å svare på de nye anklagene.