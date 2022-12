Bekreftet: Ronaldo har signert for Al-Nassr

Cristiano Ronaldo (37) har signert for saudiarabiske Al-Nassr. Det bekrefter klubben selv fredag kveld.

NY KLUBB: Cristiano Ronaldo får draktnummer 7.

Cristiano Ronaldo har signert en 2,5-årskontrakt med klubben og spiller for Al-Nassr fra 1. januar.

Han får draktnummer 7.

– Verdens største idrettsutøver har offisielt signert for Al-Nassr, skriver klubben i en pressemelding.

Ronaldo har i lang tid vært linket til klubben, og allerede 5. desember hevdet den spanske storavisen Marca at verdensstjernen var enig med klubben.

Fakta om Cristiano Ronaldo Dette er fotballspilleren Cristiano Ronaldo: * Fullt navn: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro * Født: 5. februar 1985 (37 år) * Nasjonalitet: Portugisisk * Posisjon: Spiss * Klubb: Al Nassr * Tidligere klubber: Sporting Lisboa (2002-03), Manchester United (2003-09), Real Madrid (2009-18), Juventus (2018-21), Manchester United (2021–22). * Utvalgte meritter, Manchester United: Tre Premier League-titler (2006/07, 2007/08, 2008/09), Champions League (2007/08), klubb-VM (2008), FA-cup (2003/04), to ligacuptitler (2005/06, 2008/09) * Real Madrid: To La Liga-titler (2011/12, 2016/17), fire Champions League-trofeer (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), to cuptitler (2010/11, 2013/14) * Juventus: To Serie A-titler (2018/19, 2019/20), cupen (2020/21) * Vinner av Ballon d'Or (Gullballen) i 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017 * Vant EM med Portugal (2016). Har scoret i fem VM-sluttspill og står med totalt åtte VM-mål. I EM-sammenheng er han toppscorer med 14 mål.

Ifølge den spanske avisen skal lønnen være 200 millioner euro i året, som tilsvarer over to milliarder kroner.

22. november ble det bekreftet at Ronaldo var ferdig i Manchester United etter et drøyt år.

Han ble ferdig i klubben etter at han selv slaktet Manchester United i et intervju med TV-profilen Piers Morgan.

– Jeg elsker Manchester United og jeg elsker fansen. Det vil aldri endre seg. Men det føles som rett tidspunkt til å søke nye utfordringer. Jeg ønsker laget all mulig suksess resten av sesongen og i fremtiden, sa Ronaldo i en uttalelse i november etter at han var ferdig i den engelske storklubben.

Ronaldo har også spilt for Sporting, Real Madrid og Juventus. Han har vunnet både Champions League og Gullballen fem ganger, i tillegg til å ha vunnet EM med Portugal i 2016.

Mange er veldig kritiske til at Cristiano Ronaldo velger å spille i et land som Saudi-Arabia, hardt kritisert for brudd på menneskerettighetene av Amnesty. Blant dem VG-sportens kommentator Leif Welhaven. 6. desember, da det ble spekulert i at Ronaldo skulle til Al-Nassr, skrev han: «Messi er allerede ambassadør, mens Ronaldo skal være nær en milliardavtale. Saudi-Arabia er i ferd med å bli sportsvaskingens storebror.»