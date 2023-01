Lewandowskis utestengelse bekreftet – spiller ikke søndag

Spanias administrative idrettsrett bekreftet onsdag avgjørelsen om å ilegge Barcelona-spiss Robert Lewandowski tre kampers utelukkelse.

NTB, VG

Det betyr at han ikke får spille søndagens seriekamp mot Atlético Madrid.

Lewandowski ble utvist for to gule kort i kampen mot Osasuna 8. november, den siste før VM-pausen. Det ville normalt gitt en kamps utelukkelse, men den polske spissen fikk to kamper ekstra for «respektløs holdning overfor dommeren».

Lewandowski hevdet at gestene dommeren oppfattet som rettet mot ham virkelig var et forsøk på å kommunisere med treneren. En voldgiftsinstans opphevet utelukkelsen etter appell, og Lewandowski fikk spille byderbyet mot Espanyol i nyttårshelgen.

Espanyol har siden lagt inn en formell klage mot at Lewandowski spilte den kampen, som endte 1-1.

I tillegg til helgens kamp mot Atlético Madrid må Lewandowski stå over seriekamper mot Getafe og Girona. Han får spille den spanske supercupen i Saudi-Arabia neste uke.

Barcelona og Real Madrid har like mange poeng på tabelltopp etter 15 runder i La Liga.