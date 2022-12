Sterke reaksjoner på Qatars Messi-grep: – Ødelegger det største øyeblikket

(Argentina – Frankrike 3–3 e.e.o., 4–2 på straffer) Kappen Lionel Messi (35) fikk på seg like før han endelig skulle heve VM-trofeet skaper sterke reaksjoner.

SKAPER REAKSJONER: Tamim bin Hamad Al Thani ikler Lionel Messi en såkalt «bisht», et tradisjonelt plagg for qatarske menn. 1 av 4 Foto: Georgi Licovski / EPA

Idet Messi gjorde seg klar – som sistemann opp på seierspodiet – til å heve VM-trofeet etter finaleseieren over Frankrike, ble 35-åringen overrakt en kappe fra den qatarske emiren Tamim bin Hamad Al Thani.

Det er en såkalt «bisht» han fikk på seg, et tradisjonelt plagg for de qatarske herrer.

Messi hadde på seg kappen idet han løftet trofeet, men bildene viste siden at han hadde tatt den av seg kort tid etter.

I tidligere VM-finaler har det ikke vært tradisjon for å ikle troféløfterne noen plagg over landslagsdraktene:

Frankrikes Hugo Lloris løfter trofeet i 2018-VM i Russland. 1 av 6 Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Pablo Zabaleta, tidligere landslagsspiller for Argentina, er kritisk:

– Hvorfor gjør han det? Dette er ikke anledningen til å gjøre det, sier han på BBCs sending.

– Enda et tydelig grep fra Qatar, bifaller den svenske journalisten Olof Lundh på C Mores sending i Sverige.

– Du tar vekk et stort øyeblikk fra spilleren, jeg synes ikke det var bra. Det kan du gjøre på bakrommet. Det virket ikke som Messi selv var fornøyd, heller. Dette var ikke suksessfullt i mine øyne, sier den tyske fotball-legenden Bastian Schweinsteiger på kanalen ARD.

Øyeblikket får også stor oppmerksomhet i sosiale medier.

«Qatar ønsker at dette skal bli deres øyeblikk, like mye som Messis og Argentinas», skriver New York Times-journalist Tariq Panja på Twitter.

«Den lengste ventetiden for et troféløft og de gjør det beste for å ødelegge det. Hvorfor dekke Messi i det? Latterlig. Glad han har kvittet seg med det», skriver The Athletics James Pearce.

«Tamim og Infantino ødelegger det største øyeblikket. Drittsekker», skriver den tyske sportsjournalisten Jens Weinreich.

«Det var ikke Qatars øyeblikk for å dekke til Messi Argentina-skjorte med et av deres egne plagg, skriver ESPNs Mark Ogden.

«Dette passer kanskje vertene (Qatar), men det er svært uvanlig for en VM-finale og kan beskrives som et siste stykke sportsvasking», skriver Independent-journalist Miguel Delaney.