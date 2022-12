Lover Jakob ekstra julegaver for EM-hjelp

Tittelforsvarer Jakob Ingebrigtsen (22) skal ha takket ja til et sjenerøst tilbud fra storebror Henrik (31) foran terreng-EM i Torino kommende søndag.

GAVE-RUSH: Henrik Ingebrigtsen fungerte som alt mulig-mann for Jakob Ingebrigtsen under friidretts-VM i Eugene i USA i juli. Bildet er fra Jakobs seier på 5000 meter.

– Jeg har gjort en avtale med Jakob om at han skal få en ekstra julegave av meg for hver gang han skutter meg opp bakken, svarer Henrik Ingebrigtsen – spøkefullt – på VGs spørsmål om han og resten av EM-feltet kun vil se Jakob Ingebrigtsen på startstreken i La Mandria Park.

For så å miste ham av syne, på vei mot sin andre seier på rad i seniorklassens 10 kilometer i europamesterskapet i terrengløp – ett år etter hans overbevisende rykkseier i Dublin.

– Har han sagt ja til seks ekstra julegaver, eller klarer han seg med for eksempel tre?

– Han er klar for hva som helst. Mest av alt tror jeg han ser frem til et avbrekk fra treningsjaget, svarer Henrik Ingebrigtsen på spørsmål nummer to.

Som også krever en forklaring:

Jakob Ingebrigtsen kan se tilbake på en – med ett unntak – fenomenalt god 2022-sesong, med VM-gull, to EM-gull og seier i Diamond League-finalen. Henrik Ingebrigtsens har stort sett dreid seg om skader, rehabilitering og skadeforebyggende trening – samt en ny rolle som koordinator for Jakob.

Nå er han imidlertid klar for konkurransecomeback. Først sammen med brødrene Filip (29) og Jakob i europamesterskapet i terrengløp rett utenfor Torino søndag formiddag.

Det vises på NRK 2 fra klokken 12.25.

Norges seniorløpere i terreng-EM i La Mandria Park ved Torino søndag 11. desember: Norges friidrettsforbunds tropp består av totalt 20 løpere, hvor av 12 stiller i U20 (fem menn, fire kvinner), U23 (en mann, to kvinner). I seniorklassen for kvinner (8 km) skal Karoline Bjerkeli Grøvdal forsvare sin gullmedalje fra Dublin i fjor, mens herreklassen består av syv påmeldte fra Norge: Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Jacob Boutera, Per Svela og Ferdinand Kvan Edman (reserve).

Deretter er trioen klar for et fem kilometer langt gateløp i Barcelona nyttårsaften.

Det er ganske flatt.

EM byr på en seig motbakke, 20 høydemeter i løpet av 250 meter. Etter en åpningsrunde på 1000 meter, går EM-løypen over i en 1500-meterrunde, inkludert brattbakken, som skal løpes seks ganger.

Det er her Henrik Ingebrigtsens – aksepterte – ekstra julegave-tilbud til lillebror kommer inn.

Løperbrødrenes eldstemann påpeker at de er vant til cirka åtte prosent stigning fra deres treningsregime. Problemet, eller utfordringen, er at det er en stund siden han tok del i det.

Henrik Ingebrigtsen holdt seg hjemme da Jakob og Filip i oktober dro til Team Ingebrigtsens tradisjonelle en måned lange høydetreningssamling i Flagstaff i Arizona – som du kan lese om her:

Han har før og etter sin siste «restart» i september bedrevet det han karakteriserer som konservativ trening. Tobarnsfaren vedgår selvironisk at det ikke er lett, han «prøver å bruke hodet».

– Jeg har ikke løpt fort på trening, men har et godt grunnlag for farten i et terrengløp. Den ligger på 19,5 til 20 kilometer i timen. Vinnertiden pleier å være rundt 30 blank. Kommer du ett minutt bak, vil du ha hevdet deg bra, sier Henrik Ingebrigtsen forhåpningsfullt.

Fem kilometer i Barcelonas gater på årets siste dag vil bli en annen skål. Det kommer litt tidlig for at han skal kunne hevde seg i det. Gate er «et hakk kvassere» enn terreng, men samtidig en «skånsom» inngang til «noe som ligner på konkurranse» – og da sikter EM-medaljegrossisten utendørs (2012, 2014, 2016 og 2018) til den som foregår på bane i ekstra belastende piggsko.

I den forbindelse står en 3000 meter innendørs i februar på planen, og måneden etter inne-EM – der han tidligere har tatt sølvmedalje (2017) og to bronsemedaljer (2015 og 2019).

– Når vil du gå fra å trene konservativt, til noe annet?

– Jeg har grovplan som sier at jeg aldri skal sette meg i en situasjon der jeg gjør dumme ting for å rekke noe. Med to til tre år uten avbrekk, kan jeg heve nivået fra 13.15 (personlig rekord 5000 m), svarer han.

På spørsmål om når den tidsregningen – to til tre år – startet, svarer han slutten av september. I år, altså. Det var da han fikk orden på foten og hælen, symptomene forsvant sammen med smertene i den. Den siste måneden har han begynt å jobbe «litt» med farten.

– Så, EM i Birmingham 2026, anslår han med tanke på to til tre års perspektivet – før han runder av med et ha-ha-avvæpnende «nei da».