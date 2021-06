Engelsk skrell mot Skottland – sjefen får kritikk

LONDON (VG) (England – Skottland 0–0) Tross et enormt favorittstempel klarte ikke England å finne åpningen i det skotske forsvaret. Underveis fikk landslagssjef Gareth Southgate kritikk for avgjørelsene.

Først skapte det reaksjoner da han valgte å bytte ut Phil Foden, og ikke Raheem Sterling, for å sette inn Jack Grealish.

«Sjokkert», melder The Athletic-journalist Adam Crafton om avgjørelsen, mens Jan Åge Fjørtoft skriver «Foden av???? Notert.» Optas statistikk-guru Duncan Alexander mener det er «typisk England å tvinge seg selv til å velge Grealish eller Foden».

Så reagerte flere eksperter på at Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho aldri fikk muligheten til tross for at England stanget og stanget. Han spilte heller ikke i åpningskampen mot Kroatia.

SKAPTE REAKSJONER: Phil Foden ble byttet ut for Jack Grealish. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL

«Et lag som utelater Jadon Sancho to ganger, må være fenomenalt i angrep, skriver den kjente fotballjournalisten Raphael Honigstein.

«Merkelig at Sancho ikke er involvert når England mangler såpass med kreativitet», melder Manchester Evening News-skribent Samuel Luckhurst.

FÅR TYN: England-sjef Gareth Southgate. Foto: Andy Rain / POOL / EPA POOL

Dermed fikk ikke England-fansen rett da de sang «Scotland get battered everywhere they go» utenfor et festklart Wembley i flere timer før fotballhistoriens eldste landslagsrivaler skulle gjøre opp om EM-poeng og ære.

Det endte 0–0 i det som FIFA anser som tidenes første landskamp, i 1872, og det endte 0–0 i det 114. møtet 149 år senere.

BBC-kommentator Robyn Cowen og sidemannen Danny Murphy hadde nevnt et lignende scenario tidligere på dagen, da de klaget over en kjedelig førsteomgang mellom Sverige og Slovakia.

– Det blir ikke 0–0 i kveld, sa Cowen.

– Ikke si det! Hvis det blir det, vet vi hvem vi skal skylde på, svarte Murphy.

Men selv om det endte målløst mellom England og Skottland, var kampen langt mer severdig enn den knepne svenske 1–0-seieren.

Intensiteten var svimlende fra første stund. Det startet med nasjonalsangene, som ingen hørte fordi skottene og engelskmennene buet under hverandres hymner, og det fortsatte da dommeren blåste.

Det smalt i duellene, men det var minst like stor fare for at tilskuerne fikk kink i nakken; såpass mye bølget det frem og tilbake på Wembley-gresset.

John Stones stanget ballen i stolpen, Mason Mount så en kjempemulighet stryke stolpen, Jordan Pickford reddet en farlig avslutning fra Stephen O'Donnell.

IMPONERTE: Billy Gilmour. Foto: Mike Egerton / PA Wire

England var farligst og best, men manglet X-faktor. Skottland sto godt imot, hjulpet av en mesterlig Andy Robertson på venstrebacken og en sjarmerende 20 år gammel Billy Gilmour på midten.

Hjemmefansen sluknet etter hvert litt i takt med et stangende engelsk lag, men våknet til liv da storskjermen viste bilder av populære Jack Grealish som knøt skoene på benken.

Noen minutter senere ble han byttet inn til et av kveldens største jubelbrøl på Wembley. No pressure.

Aston Villa-stjernen klarte heller ikke finne åpningen mot de oppofrende skottene.

De kan nå fortsatt drømme om EM-avansement før den siste gruppekampen mot Kroatia. Der er kun seier godt nok.