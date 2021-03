Brandt utnyttet Jarsteins kjempetabbe

(Borussia Dortmund – Hertha Berlin 2–0) Erling Braut Haaland (20) var anonym da han møtte Hertha Berlin og Rune Almenning Jarstein (36), men kunne juble for seier etter at Julian Brandts langskudd snek seg forbi Jarstein.

Hertha Berlin-keeperen hadde gjort en kjemperedning i den første omgangen, men veteranen bommet stort da Brandt satte inn kampens første scoring.

Nærmest stillestående valgte Brandt å skyte fra 25 meter – et skudd som gikk mer eller mindre rett på Jarstein. Nordmannen feilberegnet duppen til ballen og nærmest ut av ingenting tok hjemmelaget ledelsen.

– Det er ikke en ganske stygg tabbe, det er en klokkeklar keepertabbe. Han bryter alle lover han har lært på treningsfeltet, sier Jan Åge Fjørtoft i studiosendingen til V4 etter kampen.

På overtid la 16 år gamle Youssoufa Moukoko på til 2–0, etter å ha skutt mellom beina til Jarstein fra skrått hold.

– En bitter kveld for Berlins sisteskanse Jarstein, skriver Kicker etter kampen.

Dermed ble det en svært viktig seier for Borussia Dortmund i kampen om en plass i Champions League neste sesong. Dortmund er nå oppe på femteplass, ett poeng bak Eintracht Frankfurt med én kamp mer spilt.

NORSK DUELL: Rune Almenning Jarstein (venstre) og Erling Braut Haaland (høyre) takker hverandre for kampen. Foto: Jürgen Fromme / augenklick/firo Sportphoto

Den første scoringen kom etter at Hertha Berlin hadde gjort en svært god defensiv jobb i den første omgangen og holdt Erling Braut Haaland mer eller mindre helt borte fra ballen i de første 45 minuttene.

– I dag har han ikke vært til stede. Det er å kaste bort en førsteomgang, sa Jan Åge Fjørtoft i studioet til V4 i pausen.

I den første omgangen hadde nordmannen kun fem ballberøringer og det var utvilsomt kampens andre nordmann, Rune Almenning Jarstein, som viste seg mest frem.

Keeperen imponerte med en strålende refleksredning etter et skudd fra Jude Bellingham drøyt ti minutter før pause og sørget med det for at det var målløst til pausen.

Bruat Haaland ble mer involvert i den andre omgangen og var blant annet med i oppbyggingen til Brandts mål, men han kom seg til ingen store sjanser og gikk målløs av banen.

SWEET SIXTEEN: Youssoufa Moukoko banker ballen mellom beina på Rune Jarstein like før slutt. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL

PS! Flere nordmenn var involvert i lørdagens kamper i Bundesliga. Julian Ryerson la innlegget som endte med straffe da Union Berlin utlignet og hadde den målgivende pasningen på 2–1-målet i kampen mot Köln. For Schalke 04 fikk 19 år gamle Mikail Maden debuten i Bundesliga da han kom inn fem minutter før slutt i kampen mot Wolfsburg - som endte med 5–0-seier til Wolfsburg.

