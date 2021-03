Østberg skal forsvare VM-tittelen: – Det blir mye tøffere

Nå er det klart at Mads Østberg (33) skal prøve å forsvare VM-tittelen i rally fra 2020. Førere med norsk blod i årene står i kø for å utfordre ham i 2021.

TØFF KAMP: Mads Østberg (over) skal forsvare VM-tittelen – mot fra v.: Oliver Solberg, Andreas Mikkelsen og Ole Christian Veiby. Foto: Foto: Citroën Racing, Hyundai Motorsport og Red Bull.

– Det blir mye tøffere enn i fjor. Men målet er selvfølgelig å forsvare VM-tittelen, sier Mads Østberg til VG.

– Østberg må bevise med enda tøffere konkurranse i år enn i fjor. Aldri har Østberg hatt en større bredde av konkurrenter på et så høyt nivå som vil slå ham, og det håper jeg motiverer ham, sier Simen Næss Hagen, som står bak bilsportssiden parcferme.no til VG.

– Det kan bli litt langrennstendenser over dette: En finne, en franskmann og en russer mot tre nordmenn og en norsk-svensk, smiler Hagen.

Mads Østberg og kartleser Torstein Eriksen vant WRC 2 – den nest mest prestisjefylte klassen i rally-VM – i 2020. Nye regler gjør at alle de beste førerne med norsk blod i årene – og flere med dem – nå kommer til å kjøre i den samme klassen i 2021:

* Mads Østberg (33) og kartleser Torstein Eriksen skal fortsatt kjøre Citroën C3 i VM.

* Andreas Mikkelsen (31) med kartleser Ola Fløene i Skoda Fabia har allerede uttalt at han målet er å dominere denne VM-klassen.

* Ole Christian Veiby (24) med kartleser Jonas Andersson i Hyundai har også vist at de kan kjempe med de beste.

* Fremfor alt har vi Oliver Solberg (19) med kartleser Aaron Johnston i Hyundai. Men Petter Solbergs sønn kan komme til å kjøre mye i den største klassen – og ikke nødvendigvis satse på en plassering i WRC2.

Det var Esa-Pekka Lappi i VW Polo som vant VM-runden i Finland sist.

– Hvis Lappi fortsetter, så blir han en hard nøtt, spesielt på løp med løst underlag, der den bilen er overlegen. Blant de ikke-nordiske er det franske Adrien Fourmaux i Ford og russiske Nikolay Gryazin som ellers er å regne med i WRC 2, mener Simen Næss Hagen.

Han kommenterer Østbergs norske og norsk-svenske konkurrenter slik:

– Mikkelsen har lovet å dominere, Oliver Solberg har allerede et WRC-tempo inne og har etablert et tempo og en rutine som toppfører i denne klassen gjennom det siste året. Veiby har også tilhørt toppen i denne klassen før og bør selv være motivert for å strekke seg lenger nå som førernivået i denne klassen er høyere enn noensinne.

