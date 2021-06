Henrik Ingebrigtsen spurtet til seier

BISLETT (VG) Henrik Ingebrigtsen (30) presset seg foran treningskamerat Narve Gilje Nordås (22) i finishen og vant 5000-meteren på Bislett med sterke 13.16,80.

SÅ VIDT: Henrik Ingebrigtsen fikk kamp til målstreken av Narve Gilje Nordås på 5000-meteren på Bislett fredag kveld. Foto: Lise Åserud

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Narve Gilje Nordås fikk 13.16,82 - suveren personlig rekord - men drøyt tre sekunder dårligere enn OL-kravet.

– Det er fantastisk. Jeg er veldig stolt av guttene, sier trener Gjert Ingebrigtsen til NRK.

– Vi bestemte i dag at han skulle løpe, fortsetter faren om Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg perser med nesten 20 sekunder i dag. Litt bak OL-kravet, men hadde en litt tung dag på jobben, sier Nordås i intervjuet sammen med Henrik Ingebrigtsen.

Les også Warholm satte suveren rekord: «Flying start på sesongen»

– For oss akkurat nå, så tror jeg dette er den optimale måten å løpe på. Hadde vi hatt en bedre dag, så hadde vi tatt de sekundene på slutten, mener eldste løpebror Ingebrigtsen.

– Det var litt som forventet. Jeg får mye drahjelp underveis, sier han.

Henrik Ingebrigtsen vant så vidt spurten mot Nordås, som i motsetning til konkurrenten, ikke kastet seg frem over mål.

– Jeg følte at vi jogget om kapp på slutten, det var så mye melkesyre, sier Nordås.

Les også Gjert Ingebrigtsen: – Mye gruff med Henrik

Henrik Ingebrigtsen meldte seg på i siste liten til stevnet på Bislett fredag kveld. Ifølge trener og far Gjert Ingebrigtsen var årsaken såre enkel. Han hadde lyst til å springe, fordi det er «kjekkere» enn å trene.

I tillegg hadde han sikkert god lyst til å revansjere sesongdebuten i Gateshead 23. mai. Den var tøff var hårdhudede Henrik Ingebrigtsen. Og selv om han i henhold til den internasjonale rankingen er klar for OL, vil han gjerne vise at han har noe der å gjøre, igjen ifølge Gjert Ingebrigtsen.

For eksempel ved å løpe under OL-kvalifiseringskravet 13.13,50.

– De tre sekundene vet jeg at vi har inne, sier Narve Gilje Nordås, som på forhånd hadde 13.33,39 som bestetid.

Les også Gjert Ingebrigtsen: – Mye gruff med Henrik

Henrik Ingebrigtsens personlige rekord er 13.15,38 fra Heusden for to år siden.

Innledningsvis i løpet på Bislett, mot blant andre Team Ingebrigtsen-lagkameratene Narve Gilje Nordås og Per Svela, lå han i fjerdeposisjon i tetgruppen bestående av fire løpere. Et lite øyeblikk så han ut til å gå på et slags glipptak. Men det var antakelig et synsbedrag. Sammen med Narve Gilje Nordås dikterte han løpet, før Narve Gilje Nordås løp forbi Henrik Ingebrigtsen da det gjensto en runde.

Men så viljepresset Henrik Ingebrigtsen frem en nær desperat spurt, som holdt Narve Gilje Nordås bak ham til over målstreken - så vidt.

Publisert Publisert: 4. juni 2021 23:01 Oppdatert: 4. juni 2021 23:19