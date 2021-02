Strand Larsen ble stilt til veggs om Haaland: – Vet du hva som skiller dere?

Jørgen Strand Larsen (21) vil for alltid være «han andre» norske spissen fra 2000-kullet. Det fikk han merke før han signerte for Groningen.

SPISSDUO: Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen (t.h.) har spilt mange kamper sammen på aldersbestemte landslag. Foto: Norges Fotballforbund

Det er ikke dét at det går dårlig med den unge angriperen fra Halden heller.

Han er tvert imot i storform: Åtte mål og fem målgivende pasninger er fasiten 19 kamper ut i hans første sesong i nederlandsk Eredivisie, som også inneholdt en lovende debut for nødlandslaget i Wien i november.

Men det har ikke alltid gått på skinner for Strand Larsen foran mål. Før han ble hentet av Groningen i sommer, sto han med kun to mål på 16 kamper for Sarpsborg 08 i Eliteserien.

– Jeg sa det til ham under vår første samtale, med én gang, for vi er direkte her i Nederland. Jeg sa: «Jørgen, vi henter deg fordi vi mener du er talentfull, men vet du hva som skiller deg og Haaland?» Jeg tror han visste det selv, men noen ganger er det viktig at noen sier det til deg, sier sportsdirektør Jan Mark Fledderhus i FC Groningen til VG.

Han utdyper:

– Han må jobbe med aggressiviteten, iveren etter å score mål. Haalands nøkkelfaktor er timingen på løpene foran mål og aggressiviteten i de øyeblikkene. Han gjør alt med kraft, vilje og sult. Det prøver vi å jobbe med. Jørgen jobbet med det fra dag én hos oss.

Fledderhus jublet litt ekstra da Strand Larsen scoret mot Twente den 17. januar, da han dukket opp på riktig sted til riktig tid og scoret med en avslutning på første berøring i lengste hjørne.

– Kontrasten er stor

Haaland-beskjeden fra sjefen ser ut til å ha hjulpet: Ifølge fotballobservatoriet CIES er Strand Larsen den nest farligste avslutteren av spillere under 21 i Europa – kun slått av …

– Hvis du skal videre og ta et neste steg, så følger klubbene med på tall og statistikker. Det er ekstra kult å ha Erling for meg og vite at han som er så jævla bra, at jeg – selv om jeg er langt unna – er i nærheten av noe på den statistikken. Det er kult for en ung spiss som ser opp til Erling, sier Strand Larsen til VG.

I februar 2021 har Strand Larsen blitt en umiddelbar suksess i nederlandsk fotball. Fledderhus sier det har gått «raskere enn forventet».

Det er tross alt ikke mer enn noen måneder siden han, på sommeren i fjor, hadde måltørke og fikk hard medfart av Sarpsborg-fansen.

– Kontrasten er stor, men både som fotballspiller og person føler jeg ikke at jeg har endret meg så mye. Jeg har tatt små steg, men jeg føler også at det bare var uttellingen som manglet i Sarpsborg. Det meste var der, sier Strand Larsen og forklarer:

– Jeg kunne drible hele Moldes lag fra egen 16-meter og fikse straffespark og hadde vel assists i hytt og gevær, men det var uttellingen som manglet. Det var alltid tungt. Jeg tok det litt tungt. Da kan fansen bli litt sånn. Jeg følte det var urettferdig på det tidspunktet.

– Men det går godt nå, og man får igjen for å ha stått i det når det har gått dårlig, konkluderer 21-åringen.

– Hva er nøkkelen til at det har løsnet?

– Jeg er i en klubb som har troen på meg, og som virkelig har gått inn for å gjøre meg til en målscorer. Det har jeg også oppført meg som. Medspillerne er også bedre. Når du tar steget fra Sarpsborg 08 til Groningen, så skjønner man selv at forskjellen er stor. Jeg har scoret syv av åtte mål på ett touch, som sier litt om leveransen også.

Vil videre til Tyskland

En overgang videre fra Groningen har allerede blitt et tema. Hverken Strand Larsen eller hans sportsdirektør utelukker at noe kan skje til sommeren.

– Jeg tror alle ser etter gode spisser. Jeg blir ikke overrasket hvis klubber vil kjøpe ham til sommeren. De kommer til å komme. Vi må se hva vi vil, hva Jørgen vil, og om det er riktig tidspunkt. Jeg mener personlig at den perfekte planen for Jørgen er å score enda flere mål neste sesong og så ta neste steg, men man vet aldri hva som skjer, sier Fledderhus.

NØDSPISS: Jørgen Strand Larsen fikk sin debut for nødlandslaget i Wien i november. Foto: LISI NIESNER / X02762

– Jeg hører jo om ting som er spennende. Jeg har ikke noe stress nå, men akkurat som Sarpsborg 08, er Groningen en selgende klubb, sier Strand Larsen om interessen.

– Hva ville du ideelt sett valgt som ditt neste steg til sommeren?

– Hvis jeg skal følge drømmen min, har jeg gjort akkurat det jeg har sagt til meg selv. Jeg har sagt at jeg skal debutere i Norge, spille for 08, komme meg til utlandet, helst til Nederland eller Østerrike, skyte fart i riktig klubb, og ta et steg videre til Tyskland eller Italia. Det hadde vært utrolig kult. Bundesliga er en liga som er kul å spille i, og som har ganske lik stil som Nederland. Hadde den muligheten åpnet seg, hadde det vært vanskelig å si nei.

Han har opplevd store fotballand før: Fra 2017 til 2018 var han på utlån i AC Milan og spilte for klubbens ungdomslag.

Nylig foreslo den kjente italienske journalisten Carlo Pellegatti at Strand Larsen på sikt kan bli en erstatter for Zlatan Ibrahimovic som spiss for den italienske storklubben.

– Jeg har akkurat fylt 21. Idolet er jo Zlatan. Så et lite mål ville jo vært å ta over Milan og spille spiss der som ham. Den jobben er så utrolig tøff at det er nok veldig, veldig vanskelig, men det er kult at det blir nevnt, og at det kan være noe å se frem til i fremtiden. Det er selvfølgelig noe jeg tar med meg.

– Om muligheten hadde kommet, hadde jeg stått med åpne armer, sier Strand Larsen, som er like høy (195 cm) som det svenske ikonet.

Men før han sikter seg inn på å legge Milano ved sine føtter, håper han å være en del av Ståle Solbakkens første A-landslagstropp i mars.

Han innser at han kjemper mot tre stjernespisser i Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King, men har sett for seg en mulig plass som fjerdespiss:

– Målet er å komme inn i troppen. Det ville vært defensivt å si at jeg ikke skulle vært fjerdespiss. Jeg skal være offensiv og si at jeg vil være med i troppen, men det krever beinhard innsats.

