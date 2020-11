Antonsson mistet Bielsa-sjanse: – Det var litt kjipt

Marcus Antonsson (29) ble først ofret av hardtsatsende Leeds og deretter frosset ut i Malmö. Etter noen vanskelige måneder håper spissen å blomstre i Stabæk.

FULL FART: Marcus Antonsson mener kampformen er stigende. Da skal også målene komme for hans nye klubb, Stabæk. Foto: Ørn E. Borgen

Publisert Nå nettopp

Marcus Antonsson var fast hos Allsvenskans serieleder Malmö, men i juli sa det brått stopp. Spissen var ikke lenger en del av elleveren til trener Jon Dahl Tomasson, Åge Hareides tidligere assistent på det danske landslaget.

– Jeg er veldig overrasket over at det gikk som det gikk, siden jeg var fast på laget. Jeg fikk stor tillit av Jon Dahl Tomasson, men så sa det plutselig stopp ut av ingenting. Men sånn er det i fotballen, man vet aldri hva som kommer, sier Antonsson.

De elleve siste kampene i Malmö fikk han ikke et eneste spilleminutt av danske Tomasson – kjent som tidligere toppspiss i en rekke europeiske toppklubber.

– Det er klart at man mister kampformen når man ikke får spille, derfor merker jeg at dette utlånet til Stabæk er akkurat det jeg trenger nå, smiler 29-åringen.

Han ble hentet på lån til Stabæk i starten av oktober, og så langt har det blitt tre kamper for bærumsklubben. Svensken kjenner at kampformen blir bedre og bedre, men det første målet lar vente på seg.

– Jeg stresser ikke med målene, det viktigste for meg er å prestere godt for laget og at vi vinner. Fysikken blir bedre og bedre, jeg orker å løpe i 90 minutter, også kommer målene snart også, spår Antonsson, som har notert seg for to målgivende pasninger i Stabæk.

– Han tar steg hver eneste uke. Han er god i bakrom, sterk i kroppen, og det er ikke tvil om at målene kommer til å komme, sier trener Jan Jönsson (60).

TRENER: Jan Jönsson skryter av Antonsson. Foto: Bjørn S. Delebekk

60-åringen er ikke den første som ser potensial i Antonsson. Gjennombruddet kom i Kalmar, og etter ti mål på de 12 første kampene i 2016, ble han etter hvert plukket opp av Leeds. På denne tiden var han i tillegg på radaren til den svenske landslagsledelsen.

På balløya var Antonsson også på utlån i Blackburn, men akkurat som i Malmö gikk ikke alt på skinner.

– Utviklingen min i Leeds ble stoppet av skader, også hadde jeg en bra periode i Blackburn frem til jeg ble skadet igjen. Man lærer mye, og det er nyttig å komme seg ut av Skandinavia og få testet fotballen i England. Man kan ikke bestemme over skader, men jeg følte at jeg utviklet meg i England, forteller Antonsson.

Da han returnerte fra Blackburn til Leeds, var klubben for alvor i gang med sin satsing mot et etterlengtet opprykk til Premier League. Antonsson var blant dem som ble ofret.

– Vi var uten trener da jeg dro. Klubben byttet eier og sportssjef, og de ville sette sitt eget preg på laget. De ville ta inn sine spillere, og ønsket ikke meg med videre, sier 29-åringen, som gjerne skulle fått sjansen til å overbevise mannen som kom inn like etter han dro – Marcelo Bielsa.

MANAGER: Marcelo Bielsa tok over Leeds juni 2018 – like etter Antonsson dro. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Bielsa kom rett etter jeg hadde dratt, og det var litt kjipt at jeg ikke fikk sjansen til å vise meg frem for ham. Man vet ikke, kanskje hadde han synes jeg var kjempegod. Men man kan ikke se seg tilbake, jeg fokuserer på det som skjer her og nå, konstaterer Antonsson, som blir i Stabæk ut sesongen.

Publisert: 6. november 2020 17:38

