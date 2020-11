Solskjær fikk svenskehjelp etter tap

(RB Leipzig-Paris Saint-Germain 2–1) Manchester Uniteds tap i Istanbul betyr trolig mindre for muligheten for gruppeseier etter at RB Leipzig vant 2–1 over Paris Saint-Germain.

SLAPP JUBELEN LØP: Emil Forsberg etter sin 2–1-scoring på straffe. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

Sist sesongs finalist manglet både Neymar og Kylian Mbappé, og med de to på laget hadde pariserne kanskje avgjort kampen før pause.

Paris Saint-Germain gikk i ledelsen da Moise Kean snappet ballen og spilte til Ángel Di María, som skjøt forbi Leipzig-keeper Péter Gulácsi, og samme Di María kunne ha økt til 2–0 da gjestene fikk straffe. Men samme Gulácsi – og tente et nytt håp for RB Leipzig.

Det franske laget hadde to mål annullert for offside, men begge avgjørelsene var riktige – og så rett før pause slo RB Leipzig tilbake. Christopher Nkunku scoret etter at Angeliño og Emil Forsberg hadde gjort forarbeidet.

Nkunku er oppvokst i Paris Saint-Germain. Han kom til klubben allerede som 13-åring og var der i nesten ti år.

Ti minutter var gått av 2. omgang da Presnel Kimpembe handset i kamp med Emil Forsberg. Dommeren blåste først ikke, men etter en VAR-sjekk fikk RB Leipzig sitt fortjente straffespark.

Svenske Forsberg skjøt selv. Keylor Navas gikk riktig vei, men skuddet var så bra at PSG-keeperen ikke klarte å redde.

20 minutter før slutt ble Paris Saint-Germain redusert til ti mann da Idrissa Gueye fikk sitt andre gule kort for kvelden. På overtid fikk også Presnel Kimpembe se gult kort nummer to.

