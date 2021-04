Manchester United-direktør Ed Woodward gir seg i klubben – fortsetter ut året

Manchester United bekrefter at Ed Woodward er ferdig som klubbdirektør når året er omme. Det skjer samme kveld som Super League ser ut til å rakne.

FERDIG: Ed Woodward gir seg som Manchester United-direktør når året er omme. Foto: Martin Rickett / PA Wire

– Det har vært en stor ære å ha jobbet for Manchester United, sier Ed Woodward i pressemeldingen.

Woodward kom til klubben i 2005 og ble klubbdirektør i 2012.

I et lengre avskjedsbrev skriver Woodward om sin tid i klubben og trekker blant annet frem at de har investert mer enn én milliard pund på spillere i løpet av denne perioden, før han legger til:

– Jeg er spesielt glad for fremgangen spillerne har gjort under den gode ledelsen til Ole Gunnar Solskjær og hans trenerteam de to siste årene, sier Woodward.

Super League er ikke nevnt med et ord i pressemeldingen.

– Hans bidrag til klubben har vært enorm og han vil alltid være velkommen på Old Trafford som en del av Manchester United-familien, sier Manchester United-eier Joel Glazer.

– Han er en av de beste kommersielle direktørene i verden, men når det gjelder fotballdelen er vel det så som så, sier Bernt Hjørnevik, daglig leder i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, i VGTVs sending:

Medier har også hevdet at Juventus-president Andrea Agnelli trekker seg, men dette er benektet av Juventus.

Ifølge flere britiske medier har Chelsea bestemt seg for å trekke seg fra omstridte Super League – bare to dager etter at de ble med.

Kort tid etterpå ble det rapportert at også at Manchester City følger etter.

Sent søndag kveld bekreftet 12 storklubber at de var enige om å starte en ny turnering, nemlig Super League.

Initiativet har blitt møtt med massiv motstand fra mer eller mindre en samlet fotballverden.

– Gårsdagen var en av de tyngste og mest deprimerende dagene på jobb, sier Hjørnevik.

De største ankepunktene mot ligaen har vært at de rike klubbene blir enda rikere og at det heller ikke ville være mulig å rykke opp og ned.

– Det vi ser i dag er at supporterne har makt og at vi har vunnet denne kampen her, sier Hjørnevik.