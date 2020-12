Molde bøtelegges av politiet etter fest

Møre og Romsdal politidistrikt har gitt Molde fotballklubb et forelegg på 50.000 kroner for to brudd på smittevernlovgivningen.

BEKLAGET: Administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde sier klubben «dummet seg ut» da 14 personer utenfor Molde-kohorten var innom lagets sesongavslutning. Her i forbindelse med et VG-intervju i mai. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det skjer etter at klubben arrangerte en sesongavslutning, hvor det kom 14 personer utenfor Molde-kohorten på lagets sesongavslutning - en dag før karantenen etter en bortekamp i Østerrike var over.

Samlingen fant sted lørdag 19. desember.

På den samme samlingen ble karantenebestemmelsene overtrådt grunnet at det var 35 personer tilstede, mens forskriften setter en grense på 20 personer for slike private forekomster, skriver politiet.

– Ved fastsettelsen av foreleggets størrelse er det lagt stor vekt på at Molde fotballklubb har kontaktet helsemyndigheter og politi etter arrangementet for å forebygge skadevirkninger av lovbruddet, sier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Klubben har beklaget hendelsen. Arrangementet fant sted lørdag, etter 5–0-seieren over Sarpsborg 08, men før karantenen etter bortekampen mot Rapid Wien i Østerrike var avsluttet. De spilte mot den østerrikske storklubben torsdag 10. desember, mens feiringen var lørdag 19.

– Vi har dummet oss ut. Vi hadde en dag igjen av den karantenen. Det beklager vi så mye. Det er veldig dumt at dette har skjedd, og det er gitt klar beskjed til spillergruppa om at vi ikke synes dette er greit, sa administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde til Romsdals Budstikke i forrige uke.

Stavrum har ikke besvart VGs henvendelse onsdag.

Saken oppdateres