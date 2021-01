Syv år siden ulykken: Nå skal Mick forsvare Schumacher-familiens ære

Mick Schumacher sto på ski sammen med pappa Michael da den forferdelige ulykken skjedde for syv år siden. Nå skal sønnen føre familiens stolte Formel 1-tradisjoner videre.

LIKE: Mick Schumacher og pappa Michael (her fotografert i 2012) er svært like. Og sønnen har også samme sponsor som faren i sin tid hadde. Foto: NTB

21-åringen skal i 2021 kjøre for Haas-teamet, der han har overtatt plassen til dansken Kevin Magnussen.

Dermed blir han Formel 1-fører som sin far – og onkel Ralf, Michaels lillebror.

Michael Schumacher vant VM syv ganger – en rekord som i høst ble tangert av Lewis Hamilton.

I det stille, og med mamma Corinna som en viktig støttespiller, har Mick bygd seg opp til å komme på det nivået at han kan få en av de få og eksklusive setene i motorsportens superklasse.

Siden den skjebnesvangre ulykken i romjulen 2013, har verden lurt på hvordan det egentlig gikk med Formel 1-legenden og i hvilken tilstand han er nå.

Om det er Mick Schumachers munn lukket med syv segl.

– Det er en enorm interesse rundt Mick Schumacher. Ikke bare fordi han er sønnen til en av tidenes største førere, men også fordi han er regjerende mester i Formel 2, sier Atle Gulbrandsen, mangeårig Formel 1-kommentator for ulike norske TV-kanaler, nå for Viasat.

Det var den 29. desember 2013 at Michael Schumacher kjørte på ski sammen med Mick, falt og slo hodet mot en stein. Sammenstøtet var så voldsomt at bare hjelmen ble redningen fra den visse død.

Fakta Mick Schumacher Født: 22. mars 1999. Team fra 2021: Haas-Ferrari Formel 1. 2008–2014: Gokart. 2015: Tysk formel 4-mesterskap (10. plass). 2016: MRF Challenge Formel 2000 (10. plass). 2016: Tysk Formel 4-mesterskap (2. plass). 2016: Italiensk Formel 4-mesterskap (2. plass). 2017: MRF Challenge Formel 2000 (3. plass). 2017: Europeisk Formel 3-mesterskap: 12. plass. 2018: Europeisk Formel 3-mesterskap (1. plass). 2019: Formel 2 (12. plass). 2010: Formel 2 (1. plass). Les mer

Siden har Michael Schumachers liv for offentligheten vært omgitt av mange spørsmål og få svar.

– Jeg er alltid veldig diskret når vi snakker om dette. Vi vet at han hadde et veldig alvorlig uhell, sier Jean Todt, president i det internasjonale bilsportsforbundet, til franske Ouest-France. Han er samtidig en av Michael Schumachers beste venner fra tiden da de var henholdsvis sportsdirektør og fører i Ferrari-teamet, et samarbeid som var – bokstavelig talt – gull verdt.

MAMMA: Corinna Schumacher har fulgt sønnens karriere nøye fra sidelinjen. Her på racerbanen i Bahrain. Foto: VALDRIN XHEMAJ / EPA

De jobbet sammen helt fra 1996, da Schumacher kom til et Ferrari som var langt nede, til 2006. Tyskeren vant de fem første verdensmesterskapene på 2000-tallet.

– Han har dessverre fått meget alvorlige komplikasjoner, sier Todt.

Fakta Foreløpig plan for 2021 Formel 1: 21. mars: Australia (Melbourne). 28. mars: Bahrain (Sakhir). 11. april: Kina (Shanghai). 25. april: Ikke klart. 9. mai: Spania (Barcelona). 23. mai: Monaco. 6. juni: Aserbajdsjan (Baku). 13. juni: Canada (Montreal). 27. juni: Frankrike (Le Castellet). 4. juli: Østerrike (Spielberg). 18. juli: Storbritannia (Silverstone). 1. august: Ungarn (Budapest). 29. august: Belgia (Spa). 5. september: Nederland (Zandvoort). 12. september: Italia (Monza). 26. september: Russland (Sotsji). 3. oktober: Singapore. 10. oktober: Japan (Suzuka). 24. oktober: USA (Austin). 31. oktober: Mexico (Mexico City). 14. november: Brasil (Sao Paulo). 28. november: Saudi-Arabia (Jeddah). 5. desember: Abu Dhabi. Les mer

Han er en av de få som av og til uttaler seg litt om Schumachers tilstand, men kommer aldri med detaljer. Ferrari- og Schumacher-supporterne venter – syv år etter – fortsatt på å høre hvordan det egentlig står til med ham.

Det kan virke som om kona Corinna har bestemt seg for at dette er informasjon som bare de aller nærmeste skal vite om. Michael Schumacher befinner seg på familiens gård i Sveits, der han får stell av sykepersonell som har lovt å holde munn om det de ser.

I anledning til mannens 50 årsdag uttalte Corinna Schumacher seg litt:

– Dere kan være sikre på at han er i de beste hende, og at vi gjør alt som er menneskelig mulig for å hjelpe ham. Jeg håper dere forstår at vi ønsker å holde noe så privat som hans helse, privat, sa kona.

Atle Gulbrandsen mener at familien må respekteres for sin avgjørelse.

– Det vil jo nå bli et enda større medietrykk på Mick Schumacher, og kanskje enda flere spørsmål om hvordan det går med hans far. Der opplever jeg at majoriteten av mediene har vært svært respektfulle så langt, og det håper jeg fortsetter. Så får det bli opp til familien om de ønsker å si noe mer om tilstanden til Michael eller ikke, mener Formel 1-kommentatoren, som også er sportssjef i Norges Bilsportforbund.

Han understreker at tilfellet Mick Schumacher ikke er enestående:

– Ser man på historien, har det vært stor interesse også om andre sønner av tidligere Formel 1-stjerner.

Atle Gulbrandsen peker Damon Hill (Graham), Jacques Villeneuve (Gilles), Nico Rosberg (Keke), Michael Andretti (Mario), Nelson Piquet Jr (Nelson), Kevin Magnussen (Jan) og Max Verstappen (Jos).

– Hva tror du Mick Schumacher kan prestere på banen?

– I 2021 er hans eneste jobb å kjøre bedre enn teamkollegaen Nikita Mazepin og lære mest mulig. Mer er det nok ikke mulig å oppnå i Haas-teamet.

