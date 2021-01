MMA-Hermansson skadet seg på fisketur: – Legen sa jeg hadde flaks

Jack Hermansson (32) pådro seg brudd i tåa og øyehulen i sin siste UFC-kamp, mens skaden han pådro seg på dagens fisketur i Sverige fryktet han at var mye alvorligere.

– Da jeg så kuttet fryktet jeg faktisk for livet mitt i noen sekunder. Det blødde voldsomt, og jeg visste ikke omfanget. På vei til sykehuset lurte jeg jo på om det hadde røket noen sener eller ligamenter, forteller Hermansson som bor og trener i Oslo.

Han flirer godt av det hele nå, og er mest oppgitt over at «en perfekt fisketur» sammen med en kamerat i Uddevalla røk. Skaden oppsto da Hermansson ute på isen sparket borti det nye isboret han hadde med seg.

– Jeg kjente ikke smerten med én gang, men så hullet i støvelen og at blodet piplet ut. Da ble jeg stresset, sier Hermansson som altså brak stortåa på den samme høyrefoten i kampen mot Marvin Vettori i desember.

MMA-STJERNE: Jack Hermansson avbildet i kampen mot Kelvin Gastelum i fjor sommer. Hermansson er for øyeblikket rangert som den syvende beste mellomvekteren i UFC. Foto: JEFF BOTTARI / ZUFFA LLC

Hermansson kom seg raskt til land og tok av støvelen. Da så han kuttet og alt blodet.

– Heldigvis hadde jeg på meg en knestrømpe, og da jeg knøt den rundt foten stoppet blødningen. Men det var også veldig stressende at vi hadde en kilometer å gå til bilen, som i tillegg sto litt fast i snøen. Jeg måtte faktisk dytte den, til tross for fotskaden, sier Hermansson.

På sykehuset ble han lappet sammen, og det ble fem sting i huden i tillegg til noen innvendige sting.

– Jeg vet ikke helt hvor mange, for jeg måtte se bort da legen sydde. Blod og sår går fint, men jeg har problemer med nåler, røper 32-åringen.

– Legen sa jeg hadde flaks at det ikke hadde røket noe. Jeg skal fjerne stingene om 14 dager. Jeg er uansett ikke i full trening ennå tåbruddet og øyenskaden, så sånn sett var dette et greit tidspunkt å bli skadet på, sier Hermansson som også gjorde seg bemerket da han vant en UFC-kamp til tross for et stygt ribbeinsbrudd.

– Er det slutt på at du skal bruke isbor nå?

– Ehhh, nei. Faktisk ikke. Da jeg ble sendt hjem fra sykehuset, så ble kameraten min og jeg enige om at vi drar ut tidlig søndag morgen. Vi skal få gjennomført denne fisketuren, og jeg skal bruke isboret igjen. Men jeg har lært nå, sier Hermansson og ler.

– Din MMA-kollega Emil Meek skadet seg en gang på en bokseautomat – er dette på samme nivå?

– Haha, alt kan skje og det er begge typiske skader man ikke tenker at kan skje. Jeg vil si at det er omtrent på samme nivå, avslutter Hermansson som skal ta kontakt med UFC-ledelsen når han forhåpentligvis er skadefri og tilbake i full trening om noen uker.

