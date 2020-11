Sjefen varsler Berge-interesse: – Har snudd det på hodet

For noen måneder siden snakket kritikerne om at Sheffield United hadde betalt overpris for Sander Berge (22). Nå er spørsmålet hvor lenge klubben kan holde på sin beste spiller.

HYLLES: Sander Berge spås en fremtid i en større Premier League-klubb. Her i duell med Manchester City-stjernen Kevin de Bruyne. Foto: Cath Ivill / POOL / GETTY POOL

Asker-gutten ble klubbhistoriens dyreste signering da han ble hentet fra Genk for rundt 250 millioner kroner i januar. De første månedene i England var tøffe: Kramper, taktiske utfordringer og kritikk preget tiden før coronaen satte en stopper for fotballen.

– Sheffield United brukte mye penger på ham, og det gjør meg bekymret, sa fotballjournalisten Daniel Storey i den populære podcasten The Totally Football Show i juni.

Nå har pipen fått en annen lyd. For selv om Sheffield United ligger på sisteplass i Premier League før søndagens møte med West Ham, har Berge stått frem som en bauta – med iøynefallende prestasjoner mot storklubber som Liverpool, Manchester City og Chelsea.

Nå er det ikke lenger snakk om prislappen, men om hvor ferden går videre – særlig dersom klubben hans rykker ned ved sesongslutt.

– Vi forstår det. 20 millioner pund, som vi betalte for Sander, er ingen stor ting for en spiller som ham. Det føltes stort for oss, for vi har ikke vært i det markedet på 25 år, men nå er det ingenting. Sander var en fantastisk signering for oss. Vi vil at han skal vokse hos oss, men vi skjønner at de store klubbene er interessert når han presterer så bra. Det betyr at vi, og Sander, gjør noe riktig, sier Sheffield United-manager Chris Wilder til VG.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var åpen om sin forkjærlighet for Berge allerede før han kom til Premier League. Ifølge VGs opplysninger var også Arsenal svært interessert i å kuppe unggutten før han endte opp i Sheffield United i januar. Interessen har definitivt ikke tatt skade av prestasjonene hans de siste månedene.

– Folk dømte Sander da vi signerte ham. De forventet at alt skulle skje umiddelbart. Det var noen krasse meninger om ham. Folk mente han ikke ville bli en suksess i Premier League, men han har snudd det på hodet. Sander har vært vår beste spiller denne sesongen, fortsetter Wilder.

Det er tydelig at han har falt under sjarmen til 22-åringen, som har hevdet seg både som midtbaneanker og som indreløper.

– Jeg må bare si det: Sander har vært enestående. Han er den som har skilt seg ut for oss, sier Wilder og fortsetter:

– Han er en komplett midtbanespiller. Han kan spille som 8-er og som 6-er. Han kan spille i ulike formasjoner. Det fantastiske med Sander er innstillingen hans. Han kunne sagt at han vil spille ett sted og ingen andre, men han ser ingen ulempe i å være allsidig. Komplette midtbanespillere er sånn. Se på Jordan Henderson (sesongens spiller i Premier League forrige sesong). Sander burde få enormt med selvtillit av at han kan spille så bra i ulike posisjoner i Premier League.

Det er foreløpig ikke bekreftet om Berge spiller mot West Ham søndag klokken 15.00, etter at han denne uken kom tilbake fra landslagssamling med Norge med beskjed fra smittevernoverlegen i Oslo om å gå i smittekarantene.

Det kan virke som den instruksen betydde lite for Sheffield United, basert på Wilders svar til VG:

– Han har vært med oss. Han har vært rundt her. Det store spørsmålet er om han er tilgjengelig til helgen, det er opp til det medisinske teamet. Men han er tilbake i Sheffield, det er det eneste jeg kan si.

