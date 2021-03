Snowboard-Ståles siste filmtriks: – Sjukt fornøyd

Her er trikset OL-sølvvinner Ståle Sandbech (27) – med vond ankel og tett opp mot «deadline» – endelig fikk til etter å ha prøvd det første gang for over tre år siden.

– Jeg ignorerte smerten, «tok» trikset med skade og nær deadline. Jeg prøvde det første gang før OL i Pyeongchang (2018). Nå var tiden der, og jeg fikk det til, forteller en opprømt Ståle Sandbech.

Norges snowboardingveteran OL-debuterte som 16-åring i Vancouver for 11 år siden. Fire år senere vant han OL-sølvmedaljen i slopestyle i Sotsji. Nå satser han mot sitt fjerde OL i Beijing om 10 måneder. Norge har fire kvoteplasser. Marcus Kleveland og Mons Røisland «får» to, Sandbech kan knipe en av de to gjenstående i kvalifiseringskonkurransene frem mot vinterlekene i Kina neste år.

I mellomtiden kan han gå til topps i X Games-filmkonkurransen «Real Snow». Vinneren skal stemmes frem av et dommerpanel og snowboardfansen, og vil bli kåret under et TV-show vist i USA. Det er første gang Ståle Sandbech deltar i den prestisjefylte tevlingen.

Hans spektakulære videobidrag - redigert til konkurranseformatet 90 sekunder – avsluttes med at han lander et stort hopp «ingen andre har gjort før».

Fakta Kan få OL-revansj Seks av verdens beste snowboardkjørere deltar i X Games-konkurransen «Real Snow», blant andre amerikaneren Sage Kotsenburg (27) - som knep tidenes første OL-gullmedalje i slopestyle foran Ståle Sandbech i Sotsji for syv år siden. Kometen Dusty Henricksen (18) er også med i seksmannsfeltet, i tillegg til Brock Crouch (21) fra USA, Danny Davis (32) fra USA og Kevin Bäckström (28) fra Sverige. Les mer

– Jeg er sjukt fornøyd med det trikset, fastslår Ståle Sandbech.

Han er litt usikker på hvordan han vil karakterisere det. Kortversjonen er «double chicane 1260».

– Det har en rar utgang, med ny akse – som du ikke har sett så mye av. Kanskje jeg kommer til å gjøre det i en vanlig konkurranse. Nå har jeg bare gjort det én gang i løssnø, påpeker Ståle Sandbech.

Publisering av videofilmer tatt opp i alle mulige – og umulige – elementer, gatelangs og i skjønn natur, er en viktig del av snowboarding.

I henhold til konkurransereglene for «Real Snow» kunne Ståle Sandbech og hans faste filmer Spencer Whiting gjøre de første opptakene fra 15. oktober. De siste før 31. januar. På grunn av lite snø, kom de i gang 3.desember – på en liten flekk snø i Sandbechs hjemmekjære Kirkerudbakken i Bærum. Deretter dro de hjem til freeskikjører Øystein Bråten (25) i Ål i Hallingdal.

– Heldigvis begynte det å snø. Det var litt pes i begynnelsen. Vi tok det (snøfnugg) vi kunne, sier Ståle Sandbech.

Da det nærmet seg deadline, dro han, Film-Spencer og Sandbechs landslagskamerat Torgeir Bergrem til Sveits – der han etter planen også skulle gjøre sin konkurransedebut i coronasesongen 2021/21. Der var det mye stein, det vil si lite snø – og det måtte han betale for med en smell i ankelen.

Til gjengjeld fikset han det trikset i siste liten, i siste forsøk. Det kostet ham slopestylekonkurransen i sveitsiske Laax. «Problemet» med ankelen er også årsak til at dro hjem til Norge fra de siste konkurransene i Aspen, i stedet for til sesongavslutningen i verdenscupen - med favorittgrenen slopestyle – i sveitsiske Silvaplana kommende helg.

– Jeg har vært borte litt for lenge. Ankelen er av og på. Det går fint, men den trenger litt tid. Jeg må forsøke å «lande» litt her i Norge. Så gjelder det å forberede seg til neste sesong, OL-kvalifiseringen – og dette trikset, sier Ståle Sandbech med tanke på en reprise av hans foreløpig enestående «filmtriks» – fra sin karantenetilværelse i sofaen.

